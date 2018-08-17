Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз

Володимир Бебешко у шоу-бізнесі з 80-х. За майже 40 років в якості звукорежисера, аранжувальника і продюсера він зробив чимало для найпомітніших поп-артистів України і Росії.

Разом з 24 каналом Бебешко згадував, як став "хрещеним татком" раннього "Скрябіна", допоміг йому "засвітитися" та що з того вийшло, як "розкрутив" Винника, записавши його перший альбом, аналізував, за якої умови всі українські артисти перестануть їздити на гастролі в Росію та відверто розповів, чому досі співпрацює з російськими артистами.

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Як вперше познайомились із Кузьмою?

Це були 90-ті роки, місто Новояворівськ. Ми гастролювали з "Братами Гадюкіними" і "Сестричкою Вікою". У домі культури давали концерт, який проходив дуже успішно. І я помітив, що на "гальорці" якісь хлопці бісилися, їм дуже подобалось. Це була група "Скрябін" на чолі з Андрієм Кузьменком.



Ранній "Скрябін" грав справжню "панкуху"

І от він після концерту до мене підійшов. Сказав, що вони в захваті від концерту, і спитав, чи міг би я спуститися до них у студію, де вони записували пісні, і послухати. Я погодився. Він завів мене в якісь підвальні катакомби, де в них була "самодєльна" студія. Записи були жахливої якості. Я сказав, що в них класні пісні, але треба їх аранжувати і приводити в порядок.

Я запросив його на "Студію Лева", де записав дві пісні: "На даху" і "Птахи". А далі сказав: "У тебе велике майбутнє, Андрію. Уперед!" І з того часу ми з ним вже здружились і до останнього моменту контактували.

У чому була фішка ранього "Скрябіна"?

У тому, що він не грав попсу, а виконував дуже альтернативні панкові речі. Його найкращий альбом – "Клей" і пісня "Брудна, як ангел". Це був справжній "Скрябін", який мав власну естетику, трохи подібну до гуртів "The Cure", "Depeche Mode".

Кліп "Брудна, як ангел" – дивіться відео:

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Згадайте фестиваль "Червона рута" і 3-тє місце для Андрія Кілла (тодішній псевдонім Андрія Кузьменка, – 24) з тою панковою музикою. Вам подобалось, що Кузьма грає у цьому стилі, чи ви спонукали його зайнятись поп-музикою, аби стати популярним?

Я не мав впливу на його творчість. Лише був слухачем творів, які він записував. Кузьма творив сам, але зі мною радився, яка пісня "вставляє", яка ні.

Він називав вас "хрещеним батьком", як ви до цього ставилися?

З іронією. Хоча я дійсно багато допомагав йому з самого початку. Але не буду таїти: це було приємно. Щоправда, багато уваги я на це не звертав.

Чому ранній "Скрябін" не міг стати популярним? І фактично не мав шансів стати комерційним продуктом?

Бо грав непопсову музику, яку звикли крутити на радіо й телебаченні. Він був, як всі казали, неформатом.

Тільки після того, як він загинув, почали його пісні крутити, від чого мені противно.

Чому "Скрябін" на початку 2000-х так швидко "повеселішав"? Себто, що спонукало Андрія Кузьменка приїхати до Києва і почати робити іншу музику?

Він хотів пробиватися. Чому Київ? Бо це місто можливостей. І Кузьма пробився!

Кліп "Мовчати", після якого "Скрябін" став популярним – дивіться відео:

Він показав себе не лише музикантом, а й хорошим ведучим, імпровізатором і просто прикольним чуваком. У цьому його основа фішка.

І апогей Кузьми – програма "Шанс", що базувалась в основному на ньому. У "Шансі" він просто показував всі свої вільності у всіх відношеннях.

Як було у "Шансі"? – дивіться відео:

Чим відрізнявся "Шанс" від нинішніх талант-шоу?

Тим, що він цікавий. Згадайте, людей зранку брали на караоке, а увечері вони виступали й дійсно ставали зірками! За день наша команда робила з людини зірку, одягала, вчила співати і так далі. Тому глядачу цікаве перетворення простої людини в ту, яка співатиме.

А зараз так банально: людина заспівала, а члени журі сидять собі й говорять: "Ви неперевершені! Ви несамовиті! У вас велике майбутнє!" І все на цьому. Це нецікаво. Це називається просто велике караоке на телебаченні.

Реаліті-шоу "Шанс" відрізнялось від сучасних талант-шоу ще й тим, що було створеним в Україні продуктом. На нього не треба було купляти ліцензії у Голландії , подібно до "Голосу країни" або "Х-фактору".

За кого зі "зліплених" у "Шансі" зірок ви горді, а за кого соромно?

Ні за кого не соромно. Дійсно із "Шансу" вийшло багато талановитих, і їхні імена відомі.

Чи сумував Кузьма, що відійшов від раннього "Скрябіна"?

Ні. Він грав те, що йому приходило в голову. Був період, де була "панкуха", а далі настав період більш попсової музики. На все свій час.



Другий і останній склад гурту "Скрябін"

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Як вам творчість "Скрябіна" після смерті Андрія Кузьменка? Чи виправдовує гурт своє існування без лідера?

На жаль, після смерті Андрія в гурту немає творчості. А є тільки повтор і виконання каверів його пісень.

Чи ведеться робота щодо аранжування і запису невиданого матеріалу Кузьми? Ви готові за це взятися?

На жаль, я про це не знаю. Думаю, що ні, і дуже за цим сумую.

Я не маю відношення до групи "Скрябін" зараз, і навряд чи хтось буде мене слухати. Тому, якщо вони не будуть нічого робити, думаю, через певний час гурт розвалиться.

Які мрії в Андрія Кузьменка були щодо музичної сцени, і чи втілюються вони?

На жаль, без нього зараз нічого не втілюється. Він мріяв робити хорошу якісну музику. Україна згубила людину, яка була прекрасним імпровізатором і крутим чуваком. Заміни йому поки нема, і я не знаю, хто б це міг зробити.

Як ставитесь до збереження пам'яті Андрія власне за всі ці три роки, що його немає з нами?

Мені подобається, що його згадують. Починають пісні крутити, записувати інтерв'ю. Але не подобається, коли кажуть, що в нього, мовляв, ювілей – 50 років… Людини нема – нема ювілею. Йому б виповнилося 50, якби він був живий. От і все. А так – добре, що його не забувають.



"Мені подобається, що Андрія згадують"

А як би він ставився до всіх цих нагород?

Якби він був живий, не було б ні нагород, ні пам'яті.

Чого вимагає сучасний шоу-біз у зв'язку з нинішніми реаліями?

Зараз велика деградація музики у всьому світі. Навіть на Заході немає нових хітів. Вони звертаються до старих виконавців і роблять рімейки на їхні старі хіти.

На українській сцені музика теж стала одноманітна і нецікава. Не вистачає хітів. Хоча є непогані виконавці. Але в основному занепад.

У нинішньому шоу-бізі досі значний попит на стьоб?

Ага. Певне, тому, що забагато взагалі ніякої музики. "Дзідзьо" намагається трохи стібатися, у нього це органічно виходить. А більше й не знаю, у кого виходить добре стібатися…

Кліп "Дзідзьо" – дивіться відео:

Чим, на вашу думку, у нинішньому шоу-бізі фріки відрізняються від стьобних проектів? І взагалі фріків більше від стьобних проектів?

Абсолютно. Стьоб – це не так просто. Треба попітніти, щоб був хороший і якісний стьоб. У стьобі є філософські тексти і є пародія, висміювання когось. А фріки – просто клоуни.

Поговорімо про відомого нині поп-співака Олега Винника. Як саме ви з ним співпрацювали? Як так сталось, що довгий час про нього нічого не було відомо в Україні, а потім він різко став дуже популярним?

Олег Винник приїхав в Україну з Німеччини. І я був першим, у кого він попросив помочі, аби розкрутитися. Я робив йому перший альбом – музику для інтелігентної публіки. І, здавалося, він добре записався. Але потім він записав прості пісні на кшталт, "Волоси пахнут весною", "Ніно, с кєм ти пьйош віно, с кєм іграєш в доміно". І ця музика полонила серця української публіки, а він отримав шалену популярність.

На вашу думку, популярність заслужена?

Абсолютно. Якщо хтось думає, що так легко написати пісню, яка стане хітом у народі, то він глибоко помиляється. Винник пише їх щиро, від серця. А люди це люблять і сприймають.



Бебешко допоміг записати Виннику перший альбом

Взагалі відчуття "хітовості" якось можна "намацати" ? Як написати хіт і стати популярним?

Цього ніхто не знає. Якби я знав, то був би найбагатшою людиною в Україні.

Зараз є багато можливостей записати пісню і викласти в YouTube. Якщо та реально годна, то за три дні вона стане хітом, а за чотири – вас знайдуть всі радіо й телебачення і показуватимуть так, як це було з групою "Лісапєтний батальйон". Вони написали пісню, і народ "протащився".

Але далі в них з’явився продюсер і, за оцінками критиків, вони змінили стилістику в гірший бік... Може статись таке, що згодом стануть непотрібними продюсери?

Абсолютно. На жаль чи на щастя. Коли з'явились продюсери, вони почали робити рімейки на їхні пісні. І гурт від того тільки втратив. В іншому разі популярність могла б бути більшою.

Ви робили аранжування для російських артистів.. Чи продовжуєте з ними співпрацювати нині?

Так, робив. Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте: Кіркоровим, Басковим, Лєонтьєвим. І продовжую. Зараз працюю з Вайкуле.



"Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте: Кіркоровим, Басковим, Лєонтьєвим"

У вас змінилось ставлення до них з 2013 року?

Ставлення змінюється до тих людей, які погано ставляться до моєї країни. Якщо вони висловлюються, що ми "бандерівці" й "фашисти", то з ними я не тримаю зв'язок і викреслюю зі свого життя. Це є просто неприємно. Якщо спілкуються нормально, і ми не чіпаємо політичних тем, а лише музичні, з тими я співпрацюю і спілкуюся. Це принципова позиція.

З дуже багатьма, хто починає зачіпати політичну тему і недобре говорить про країну, в якій я живу, я перестаю спілкуватися. Як то було з Мілявською, наприклад.

Чи називали вас бандерівцем?

Так. Я співпрацював з Басковим, Кіркоровим. У 2013-му вони почали писати:

– Што там у вас бандеравци бушуют?

– Хлопці, а ви знаєте, звідки я?

– Откуда?

– Зі Львова. Так я і є бандерівець. Ви співпрацювали 10 років з бандерівцем. І не знали цього.

А що вони?

Сміялися…

Як ви ставитеся до законопроекту щодо гастролів українських артистів в РФ, зареєстрованого у Верховній Раді на початку лютого?

Дуже болюче питання. Усі українські артисти готові підтримати цей закон і не їздити в Росію за однієї умови: якщо всі можновладці перестануть мати зв'язок з Росією.



"Мої артисти не їздять в Росію і не заробляють там гроші. Це принципово"

Себто, якшо політики перестануть продавати свої продукти, торгувати і заробляти на тому гроші. Нехай покажуть приклад – і ми так само припинимо співпрацювати. Доки вони це не зроблять – немає сенсу. Вибірково це бути не може. Всі – так всі. Ніхто – так ніхто. Бо це неприємно. Як це: нас артистів гнати, а самим торгувати?

І ще. Мої артисти не їздять в Росію і не заробляють там гроші. Це принципово.

Якщо порівнювати російський шоу-біз з українським… У них досі жанрова криза? Бо традиційно більшість нагород забирали наші артисти.

Так. Росія завжди відставала від України. Усі таланти і зірки переважно виходили з України. Вони завжди звертались до нас за цікавими ідеями.

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Чому так?

Тяжко сказати. Тому що мова наша солов'їна і таланти її співочі. Але я гіперболізую.

На загал, що далі буде з українським шоу-бізом, і за якої умови оця деградація припинеться?

Коли радіостанції перестануть вживати слово "формат".