Я її не вбивав: підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко заперечив свою вину – відео

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області змінив свої свідчення. Тепер Микола Тарасов заперечує, що вбив дівчинку.

За його словами, це визнання з нього нібито вибили у поліції. Про це він сказав у суді, повідомляє "Думська".

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Те, що поліція говорила мені, те я і сказав. Я визнавав, тому що мені сказали це коли били в відділенні,

– сказав підозрюваний.

Слухання продовжаться завтра, 11 грудня.

Що відомо про вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко?

Про зникнення дитини стало відомо ввечері 13 червня. Дівчинка зникла посеред білого дня по дорозі на танцювальний гурток у рідному селі Іванівка, що на Одещині. Пошуки тривали 6 днів. У них, окрім поліцейських, брали участь військові та волонтери.

Врешті тіло дитини знайшли у вигрібній ямі на сусідському подвір’ї. У вбивстві зізнався 26-річний Микола Тарасов . Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив.

За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Наразі Тарасов під арештом, суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Тепер підозрюваному призначили психіатричну експертизу.