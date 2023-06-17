Переміщення ядерної зброї до Білорусі наразі не зафіксовано, – "Беларускі Гаюн"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко нещодавно заявив, що Росія розпочала передавати ядерну зброю його країні. Однак така риторика диктатора – це лише "пил в очі".

Насправді ж ніякого переміщення тактичного ядерного озброєння в Білорусі немає. Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Заяви Лукашенка та Путіна суперечать одна одній

Виступаючи на економічному форумі у Петербурзі, кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія перемістила до Білорусі частину ядерних боєприпасів.

Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина. Але до кінця літа, до кінця року ми цю роботу виконаємо цілком і повністю,

– наголосив російський президент.

Водночас моніторингова група підкреслює, що станом на вечір 16 червня не має жодної підтверджуючої інформації про початок реального переміщення ядерної зброї до Білорусі.

Крім того, журналісти звернули увагу, що за останні місяці Путін і Лукашенко зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення ядерки до Білорусі. Ось низка прикладів:

25 березня Путін заявив, що країна-агресорка розмістить ТЯО (тактичне ядерне озброєння) в Білорусі до 1 липня 2023 року.

25 травня Лукашенко сказав, що переміщення ТЯО на територію Білорусі вже розпочалося.

9 червня російський президент наголосив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7 – 8 липня.

13 червня – на запитання "Чи ви вже отримали від Росії бомби та ракети?" Лукашенко відповів, що "все потихеньку".

Власне, такі "промахи" обох диктаторів можуть свідчити про те, що Лукашенко не володіє всією інформацією та контролю за процесом розміщення ТЯО в Білорусі. А також такі суперечливі заяви доводять, що між Путіним та Лукашенком немає узгодженого плану з дезінформації населення.

"Гаюн" припускає, що такі заяви лідери країн роблять з метою створення політичного тиску напередодні саміту НАТО у Вільнюсі та українського контрнаступу.

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