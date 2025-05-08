Британська розвідка проаналізувала останні заяви Путіна про застосування ядерної зброї

Британська військова розвідка вважає, що нещодавні висловлювання президента Росії щодо ймовірності застосування ядерної зброї у війні проти України є продовженням давньої стратегії ядерного залякування, яку активно використовує російська влада. Втім, сьогодні Росія вже рідко говорить про "СВО", заміняючи це на протистояння "колективному Заходу".

Російський лідер казав, що "сподівається, що йому не буде необхідно" застосовувати ядерну зброю проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 травня.

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Що має на меті Путін, погрожуючи ядерною зброєю

У свіжому зведенні проаналізували слова очільника Кремля 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю і "сподівається, що це не буде потрібно". Водночас прозвучала традиційна теза про протистояння Росії "всьому колективному Заходу".

Аналітики вважають, що така риторика – це продовження хвилі ядерних погроз, що посилились після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Вони також зауважили, що Москва дедалі тепер регулярно описує війну не як "операцію" проти України, а як глобальне протистояння із Заходом, що слугує обґрунтуванням затяжного конфлікту.

"Ця риторика… зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських військових – вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", – зазначають в огляді.

Нагадаємо, Путін планує використати 9 травня для пропаганди мобілізації росіян на війну, використовуючи символіку Другої світової війни.