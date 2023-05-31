У комплекті з ракетами йдуть солдати, – опозиціонер про помилку Лукашенка, який забажав ядерку

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко продовжує упиратися вступу у війну на боці Росії. Раніше він називав Владіміру Путіну основну умову, після виконання якої він зробить це – російська ядерна зброя для Білорусі.

Тепер варто поспостерігати, як ситуація розвиватиметься далі. Про це 24 Каналу сказав білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Лукашенко страждає від того, що сам підписав

Сьогодні Лукашенко припустився тієї помилки, що і при підписанні союзної домовленості у 1996 році. Тоді він був дуже натхненний, йому подобалася сама ідея. Хитрий Борис Єльцин йому натякнув, що "бути тобі моїм наступником".

Крім того, йшлося про те. що ціни на енергоносії що у Смоленську, що у Мінську – будуть однакові. Але у тому варіанті договору, який він підписував, була виноска, що це не стосується вуглеводнів.

А коли вже підписав, що зробиш? Не скажеш, що передумав,

– зауважив Бульба.

Зараз те саме відбувається і з ядерною зброєю. Виявляється, в додаток Лукашенко отримає підрозділ російських збройних сил. У Білорусі почали доводити, мовляв, ми самі здатні забезпечити безпеку ядерної зброї. На що росіяни сказали: "Слухайте, ви вже у Мачулищах показали, як ви можете це зробити".

Білорусам довелося погоджуватися на те, що у комплекті до цих ракеток буде йти російський солдатик,

– сказав опозиціонер.

Таким чином, якщо у Білорусі відбуватиметься будь-який транзит влади (навіть підконтрольний Лукашенку, про революційний не мовиться), і Росія його не схвалить – вона просто введе свої війська у країну.

"Документик ви підписували? Бачите. Ми ж мусимо забезпечити, щоб ця ядерна зброя не потрапила до якихось третіх сил. Сам собі понапідписував того, що потім йому нашкодить", – підсумував білоруський опозиціонер.

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