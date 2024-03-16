Макрона запитали, чи готова Франція надати ядерну парасольку для України: що він відповів

Президент Франції Еммануель Макрон уникає конкретики щодо можливості надання Україні ядерної парасольки, попри ядерні погрози з боку Росії.

На тлі напруженості через ядерні погрози з боку Кремля французький лідер Еммануель Макрон висловився щодо стратегії ядерного стримування. В інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону, він зазначив: позиція Парижа залишається незмінною, наголосивши на важливості додаткових гарантій для України, – інформує 24 Канал.

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Питання ядерної парасольки відкрите

Голова Єлисейського палацу наголосив, що війна на території України триває вже десять років, і сучасний контекст вимагає нових підходів до військової підтримки. Він заявив про необхідність чіткого плану допомоги Україні та перспективи переговорів, але при цьому не надав однозначної відповіді на питання про ядерну парасольку.

Ця війна почалася 10 років тому. Це нові умови, новий контекст. Ми бачимо, що ми повинні надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори стануть можливими. Але територіальна цілісність України буде фундаментальною цінністю,

– сказав Макрон.

Президент Франції наголосив на важливості територіальної цілісності України як фундаментальної цінності, що має бути захищена. Водночас він не дав чіткої відповіді на питання про надання Україні ядерної парасольки, лишаючи це питання відкритим для подальших обговорень та рішень.

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