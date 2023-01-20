Це не врятує режим Путіна, – американський політик про ядерні погрози Росії
Владімір Путін застосуванням ядерної зброї з самого початку повномасштабної війни. У них не залишилося інших варіантів демонстрації своєї сили.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив громадський політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, Путіну "дали по руках" не тільки Сполучені Штати і західні союзники, а Китай та Індія, і всі йому сказали: "Не треба, це вже занадто".
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"Вони беруть це пекельне брязкальце і намагаються створити видимість сили, в той час, коли збираються люди, які у них ще нещодавно купляли енергоносії, і обговорюють те, скільки танків треба поставити Україні, щоб покінчити з цією бензоколонкою", – зауважив громадський політичний діяч.
Світ готовий покінчити з Путіним
Щодо шизофренічних заяв Дмітрія Мєдвєдєва, Рашкін вважає, що тим самим російський політик заробляє собі на місце в Гаазі. Пам’ять про часи його президенства вже затьмарена і він має опинитися на тому ж місці, де і всі інші члени кремлівської хунти.
Мабуть, їм нічого втрачати, тому вони роблять такі заяви. Світ вже готовий до того, щоб покінчити з цим, щоб Путін і його команда залишили світову сцену, і можна б було далі кудись йти та розвиватися. Єдиний, хто цього не розуміє – це Владімір Путін,
– припустив депутат окружних зборів округу Рок.
На його думку, наразі світ втратив страх та зрозумів загрозу, яку представляє сьогоднішня Росія, і вирішив з нею покінчити. Але Захід розуміє, що з одного боку не можна чекати, потрібно озброювати Україну та допомагати перемогти, а з іншого – не можна знімати з рахунків загрозу ядерної війни.
Повне інтерв'ю Юрія Рашкіна: дивитися відео
Ядерна війна не врятує Путіна
"Ядерні удари не врятують путінський режим. Це не врятує людей, а приведе ситуацію до більш кривавої та швидкої розв’язки. Але це не допоможе йому зберегти владу. Тому ядерний удар не має сенсу для Путіна", – впевнений Рашкін.
Громадський політичний діяч зі США додав, що Путін живе у власній реальності, тому передбачити його дії неможливо.
Якою може бути ескалація війни
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни можуть напасти на країни НАТО, з якими у них є спільний кордон – країни Балтії та Польща. Але росіяни провокують НАТО, щоб саме ті зробили перший постріл.
- Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі переконаний, що маніпулювати ядерною зброєю Путін вже не зможе, тому що Захід дав йому чітке попередження, і він добре це зрозумів. Єдиний можливий план – це завоювати політичний центр України, тому друга хвиля наступу буде спрямована саме туди.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що пропутінську еліту насторожило зростання впливу власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Через це в Кремлі можуть готувати переворот.