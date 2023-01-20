Це не врятує режим Путіна, – американський політик про ядерні погрози Росії

Владімір Путін застосуванням ядерної зброї з самого початку повномасштабної війни. У них не залишилося інших варіантів демонстрації своєї сили.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив громадський політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, Путіну "дали по руках" не тільки Сполучені Штати і західні союзники, а Китай та Індія, і всі йому сказали: "Не треба, це вже занадто".

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"Вони беруть це пекельне брязкальце і намагаються створити видимість сили, в той час, коли збираються люди, які у них ще нещодавно купляли енергоносії, і обговорюють те, скільки танків треба поставити Україні, щоб покінчити з цією бензоколонкою", – зауважив громадський політичний діяч.

Світ готовий покінчити з Путіним

Щодо шизофренічних заяв Дмітрія Мєдвєдєва, Рашкін вважає, що тим самим російський політик заробляє собі на місце в Гаазі. Пам’ять про часи його президенства вже затьмарена і він має опинитися на тому ж місці, де і всі інші члени кремлівської хунти.

Мабуть, їм нічого втрачати, тому вони роблять такі заяви. Світ вже готовий до того, щоб покінчити з цим, щоб Путін і його команда залишили світову сцену, і можна б було далі кудись йти та розвиватися. Єдиний, хто цього не розуміє – це Владімір Путін,

– припустив депутат окружних зборів округу Рок.

На його думку, наразі світ втратив страх та зрозумів загрозу, яку представляє сьогоднішня Росія, і вирішив з нею покінчити. Але Захід розуміє, що з одного боку не можна чекати, потрібно озброювати Україну та допомагати перемогти, а з іншого – не можна знімати з рахунків загрозу ядерної війни.

Повне інтерв'ю Юрія Рашкіна: дивитися відео

Ядерна війна не врятує Путіна

"Ядерні удари не врятують путінський режим. Це не врятує людей, а приведе ситуацію до більш кривавої та швидкої розв’язки. Але це не допоможе йому зберегти владу. Тому ядерний удар не має сенсу для Путіна", – впевнений Рашкін.

Громадський політичний діяч зі США додав, що Путін живе у власній реальності, тому передбачити його дії неможливо.

Якою може бути ескалація війни