Росія може першою у світі порушити ядерну заборону: Жданов прогнозує серйозні наслідки

Кремль продовжує шантажувати Захід загрозою застосувати ядерне озброєння. Втім, з кожним разом будь-які заяви президента Росії Владіміра Путіна перестали сприйматися серйозно.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, саме ядерною загрозою і вимірюється сміливість Путіна виступити проти всього світу.

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Чергові залякування Росії

Олег Жданов пояснив, що нещодавно Росія оголосила про позапланові масштабні навчання зі стратегічними ядерними силами.

"На сьогодні вони залучили два компоненти: повітряну складову ядерної тріади, про сухопутну поки немає даних", – зауважив він.

На його думку, наразі розвернута командна система бойового керування "Моноліт" із двома каналами зв’язку.

"Основний канал двосторонній, тобто розпорядок зверху до низу і збір відповідної інформації знизу до верху", – наголосив військовий експерт.

За його словами резервний канал системи керування все ж односторонній.

Вони передбачають, що війська, певно, відповідати їм не будуть. Проте вони команди зверху до низу надсилати будуть,

– розказав він.

Олег Жданов повідомив, що норвезька розвідка надала дані про те, що Росія розмістила тактичні ядерні засоби на кораблях і підводних човнах Північного флоту.

Також стало відомо, що один із атомних човнів отримав бойове розпорядження вийти в район пусків ракет. У Росії повна бойова готовність. Це свідчить про наявність 24 годин до пуску ракет.

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Чому Захід мовчить

Олег Жданов наголосив, що попри намагання Путіна посилити страх у західних країн через загрозу ядерної небезпеки, вони все ж не реагують на позапланові навчання та виходи човнів.

Сьогодні це все виглядає дуже навіть смішно. Росія градус залякування ядерною зброєю вже перегріла. Він вже остигає і пройшов свій апогей,

– пояснив військовий експерт.

На його думку, усіх це лякало влітку та восени, втім вже не зараз.

"Це виглядає смішно, тому що в казці хлопчик прибігав і казав, що вовки напали на стадо. Село бігало тричі, намагалося стримувати напад вовків, а їх все не було. Коли вони реально напали, то ніхто вже не побіг", – розказав Жданов.

Тому, за його словами, Путін має дилему.

Яка загроза зараз перед світом

Олег Жданов розказав, якщо Владімір Путін зробить пуск балістичної ракети в акваторію Атлантичного океану в район Камчатки, як вони це робили на навчаннях, то це буде виглядати просто тупо. Проте, є й інший бік медалі.

Якщо ця ракета буде мати ядерну головну частину, навіть тактичну, то Росія перша у світі порушить ембарго на проведення ядерних вибухів,

– пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що заборона на проведення ядерних вибухів діє вже понад 30 років. І навіть Китай, який виготовляє таку зброю, не наважився на рішучі дії.

"Якщо Путін такий сміливий і готовий піти один проти всього світу, повести Росію проти всього світу, то нехай спробує. Скільки сміливості у нього на це вистачить?" – додав Жданов.

На його думку, це патова ситуація для Путіна і його ядерної дубини.

Думаю, що навіть у страшному сні не можна уявити й економічні, і політичні наслідки для Росії,

– зазначив він.

За його словами, Путін вже втомив усіх своїми залякуваннями та розмахуванням ядерною дубиною.

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