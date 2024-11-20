Китай відреагував на ядерні погрози Росії та закликав до діалогу

Китай звернувся до світу із закликом зберігати спокій після зміни ядерної доктрини у Росії. На думку Пекіну, для закінчення війни в Україні, яку розгорнула Москва, варто почати діалоги та консультації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Китаю, яке оприлюднило заяву речника Лінь Цзяня. Зауважимо, що відповідну доктрину диктатор оновив напередодні.

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Китай звернувся до інших країн

Ми взяли до відома ці повідомлення. У нинішній ситуації всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій,

– заявив Цзянь.

За його словами, Пекін не змінив та не планую змінювати свою позицію щодо війни. Він наголосив, що Китай й досі закликає всі сторони до розмови та припинення ескалації. Цзянь також зауважив на ролі у цьому КНР.

"Ця позиція залишається незмінною. Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у цьому напрямку", – додав він.

Зауважимо, основні зміни в російській ядерній політиці виглядають радше формальними. Західні країни продовжують підтримувати Україну, передаючи їй сучасні озброєння, необхідні для звільнення окупованих територій та створення вигідних умов для будь-яких можливих переговорів з Росією.