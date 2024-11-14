Чи є наявність ядерної зброї у Росії єдиною причиною, що стримує НАТО від радикальніших кроків

Західні війська могли б бути залучені для допомоги Україні у війні, яку розв'язала Росія. Проте чинником, що стримує західні країни, є наявність ядерної зброї у росіян. Однак не тільки це зупиняє НАТО від використання військ у війні в Україні.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зазначив у розмові з 24 Каналом, що наявність ядерної зброї дійсно є перешкодою для того, щоб західні війська допомогли Україні у війні проти агресора. Проте водночас це, певною мірою, відмовка, щоб не робити цього.

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Іноді взагалі не хочуть війни

Шарп зауважив, що країни Заходу, зокрема США, не завжди прагнуть розв'язувати проблеми силою через різноманітні міркування. Наприклад, тому що взагалі не хочуть війни.

Яскравий приклад у цьому сенсі Іран, який не має ядерної зброї. Однак він становить серйозну загрозу інтересам – американським та їхніх союзників – в усьому світі. Війна в Україні також має безпосереднє стосування до Ірану.

Тегеран перебуває на межі ривка до ядерної зброї, проте наразі її у нього не має. Однак американська влада досі не зважувалась застосувати силу проти Ірану, окрім певних епізодів і специфічних моментів,

– зауважив військовий оглядач.

Водночас не отримання Іраном ядерної зброї є надважливим завданням і навіть зобов'язанням США. Проте, на його думку, складається враження, що деякі президентські адміністрації ухиляються від цього зобов'язання, щоб уникнути проблем.

Насправді ядерна зброя в Ірану, якщо вона у нього колись буде, для американців – усього лише проблема. А ось для певних держав – це загроза №1. Однак з погляду США, нехай вони сам і займаються усуненням цієї загрози,

– наголосив він.

Якщо говорити про Північну Корею, то вона має ядерну зброю, тому до неї ставились з побоюваннями та не хотіли її чіпати. Хоча з КНДР ситуація, за його словами, в цілому складніша, ніж наявність чи відсутність ядерного озброєння.

Щодо Росії – це велика країна, що має величезний арсенал ядерної зброї. Якби вона його не мала, то, дійсно, шанси на те, що НАТО взяв участь у певних операціях всередині України, постачав би більше зброї Києву, а її асортимент був би ширший, та в цілому б діяв сміливіше, – були набагато вищі.

Однак розмірковувати з цього приводу не має сенсу, тому що Росія має ядерну зброю з часів Радянського Союзу. Відповідно розглядати це питання в аспекті, що нібито цієї зброї у Росії немає, було б неправильно,

– зазначив Давид Шарп.

Нагадаємо, що нідерландський адмірал Роб Бауер, що головує у військовому комітеті НАТО, заявив, що Захід міг би розглянути можливість використання власних військ для допомоги Україні. Однак на заваді цьому стоїть ядерний арсенал, яким володіє Росія. Цей чинник, за його словами, серйозно впливає на рішення західних держав та стримує їх від радикальніших рухів у війні в Україні.