Спланували ще до вторгнення, – білоруський опозиціонер про розміщення ядерної зброї Росії

Президент Росії Владімір Путін заявив, що розмістить на території Білорусі ядерну зброю. Незадовго після повномасштабного вторгнення, у Білорусі незаконно вилучити без'ядерний статус.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, Росія порушує не лише договір про нерозповсюдження ядерної зброї, а й Будапештський меморандум.

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Рішення не нове

25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив про розміщення ядерної зброї в Білорусі. В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія планувала розмістити там ядерну зброю задовго до повномасштабного вторгнення. З цією думкою погоджується і Павло Латушко.

Тут і до ворожки не ходи — все було передбачено ще до початку війни Росії з підтримкою Лукашенка проти України,

– заявив опозиціонер.

За його словами, річ у тому, що навіть референдум, який провели 27 лютого 2022 року (голосування щодо внесення змін та доповнень до Конституції Республіки Білорусь), передбачував вилучення з Конституції статті про без'ядерний статус Білорусі. Цей референдум, звісно, не мав ніяких правових наслідків з точки зору міжнародного права, тому що проводився за рішенням нелегітимного президента.

Латушко зазначає, що коли Білорусь лише стала молодою державою, була прописана ідея її без'ядерного статусу і ядерна зброя була вивезена. Сам Лукашенко, до слова, підписував Меморандум про гарантії безпеки, коли підписувався Будапештський договір.

Лукашенко завжди хотів до Росії

Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

Вже пізніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що відмова від ядерної зброї була "історичною помилкою".

"Він насправді завжди хотів повернутися в Кремль. Ще в перші роки свого правління, коли Єльцин був хворий, Лукашенко активно "відробляв" кремлівську повістку, відвідував російські регіони, давав інтерв’ю усім росЗМІ. У нього була мрія на підкірці – ввійти в Кремль після Єльцина через "союзну державу", — розповів Латушко.

Опозиціонер додав, що Лукашенко завжди вважав себе центром уваги, пупом Землі. Ядерна зброя – це один з елементів, який психологічно дає йому самозадоволення, внутрішнє відчуття, що тепер світ з ним рахуватиметься. За словами опозиціонера, ця ідея існує у політика ще з 90-х, а зараз вона фактично реалізується.

З одного боку самопроголошений президент Білорусі хоче повернути собі міжнародну суб’єктність, вважаючи, що це якось дасть йому таку можливість. З іншого боку, він розуміє, що це дає йому гарантію довічного правління Білоруссю.

Білоруський опозиціонер про розміщення ядерної зброї в Білорусі: дивіться відео

Передача чи розміщення

Латушко запевнив, що Путін не віддає ядерну зброю у власність Білорусі. Мовиться лише про передачу зброї білорусам під строгим контролем Росії.

Вони, звісно, кажуть, що дотримуються договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але навіть в преамбулі цього договору є відсилання до того, що держави, які мають ядерну зброю, повинні робити все для того, аби не розміщувати її на території інших країн,

– пояснив Латушко.

Оскільки преамбула є складовою частиною договору, Росія свідомо його не дотримується його. Крім того, Кремль порушує й Будапештський меморандум.

Якщо зараз на території Білорусі розмістять ядерну зброю і, гіпотетично припустив Латушко, її використають, це означає, що більше не діють норми Будапештського меморандуму. Тому у США та Великої Британії з’являється право захищатися і використати відповідну зброю, аби щонайменше – завдати ракетного удару по Білорусі.

Політично – це дуже серйозний крок та загроза безпеки для всіх прикордонних держав Білорусі.

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