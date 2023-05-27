Лукашенко дуже ризикує, але Путін його притиснув, – генерал армії про ядерну зброю в Білорусі
Рішення розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі ризиковане для самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка. Відтепер північний сусід України буде під щільним наглядом НАТО.
Про це 24 Каналу сказав генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. За його словами, Владімір Путін дотиснув Лукашенка.
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"Є офіційне рішення про те, що жодних "кнопок" у Лукашенка не буде, вони будуть у Москві. Це передбачено відкритою угодою між міноборони Росії та міноборони Білорусі", – пояснив Маломуж.
Росія знехтувала міжнародними угодами
Колишній очільник зовнішньої розвідки наголосив, що Росія знехтувала міжнародними угодами про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім того, Москва злегковажила декларацією, підписаною кілька тижнів тому з Китаєм.
"Путін дав під дих Сі Цзіньпіну – і все. А Сі Цзіньпін це не прощає", – додав Маломуж.
Тепер ситуація під щільним контролем НАТО. Якщо Путін спробує розмістити ядерний арсенал у Білорусі, це може загрожувати ядерним ударом з боку Альянсу. Тому Лукашенко дуже ризикує, але в нього немає вибору.
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Що цьому передувало
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Міністри оборони двох країн підписали відповідний документ.
- Перед цим Александр Лукашенко їздив до Москви. Він хотів обговорити з Владіміром Путіним питання ядерної зброї.
- Аналітики ISW вважають, що рішення розмістити ядерну зброю на території Білорусі створює ризики для режиму її самопроголошеного президента. Російське військове керівництво хоче отримати доступ до всіх військових потужностей Білорусі.