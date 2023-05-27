Лукашенко дуже ризикує, але Путін його притиснув, – генерал армії про ядерну зброю в Білорусі

Рішення розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі ризиковане для самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка. Відтепер північний сусід України буде під щільним наглядом НАТО.

Про це 24 Каналу сказав генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. За його словами, Владімір Путін дотиснув Лукашенка.

Важливо Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

"Є офіційне рішення про те, що жодних "кнопок" у Лукашенка не буде, вони будуть у Москві. Це передбачено відкритою угодою між міноборони Росії та міноборони Білорусі", – пояснив Маломуж.

Росія знехтувала міжнародними угодами

Колишній очільник зовнішньої розвідки наголосив, що Росія знехтувала міжнародними угодами про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім того, Москва злегковажила декларацією, підписаною кілька тижнів тому з Китаєм.

"Путін дав під дих Сі Цзіньпіну – і все. А Сі Цзіньпін це не прощає", – додав Маломуж.

Тепер ситуація під щільним контролем НАТО. Якщо Путін спробує розмістити ядерний арсенал у Білорусі, це може загрожувати ядерним ударом з боку Альянсу. Тому Лукашенко дуже ризикує, але в нього немає вибору.



Що робити під час ядерного вибуху / Інфографіка 24 Каналу

Що цьому передувало