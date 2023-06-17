Росія могла завести в Білорусь ядерний комплекс "Тополь-М", – засновник "Білого легіону"

Засновник "Білого легіону" Сергій Бульба вважає, що існує імовірність того, що Росія завезла у Білорусь стратегічний ядерний комплекс. Путін може вчинити провокацію, вдаривши ядерною зброєю з території Білорусі без відома Лукашенка.

Сергій Бульба переконаний, що Росія має план вступити у війну з НАТО. І ядерний комплекс до Білорусі Путін перекинув саме з цією метою. Разом з ядерною зброєю Росія перекинула у Білорусь також і військовий контингент.

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Росія могла перевезти в Білорусь "Тополь-М"

Засновник "Білого легіону" повідомив, що існує імовірність, що до Білорусі перемістили не тільки тактичну, але і стратегічну ядерну зброю. Зокрема, мовиться про стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М".

Також Сергій Бульба переконаний, що за допомогою Білорусі Кремль намагається вирішити свої питання та розв'язати війну з НАТО.

Вони (Росія – 24 Канал) можуть запустити ракету з території Білорусі, щоб відповідь була завдана не по російської території, а по білоруській. У цьому є підлість Путіна. Не здивуюсь, якщо Путін вирішить вдарити й здійсніть пуск, не інформуючи Лукашенка,

– заявив Сергій Бульба.

Лукашенко готовий використати ядерну зброю

Тим часом самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий використати ядерні боєголовки, якщо країні "не дай Бог доведеться воювати". Цинічно прокоментував він і імовірність використання "Тополя-М".

"Слухайте, ну якщо воювати, не дай Бог застосовувати цю зброю, ну навіщо мені стратегічні ті ж "Тополі"? Хоча, ми зараз готуємо майданчики і під це озброєння. Вони всі живі-здорові, крім одного. Тому, якщо потрібно, ми в будь-який момент. Де стоїть "Тополь", кнопку натиснув, ракета полетіла", – заявив він.

Що таке "Тополь-М"

"Тополь-М" – це ракетний комплекс стратегічного призначення, який в Росії розробили наприкінці 1980-х років. Комплекс прийняли на озброєння 2000 року, проте вже 2011 припинили його закупівлю на користь РС-24 "Ярс". Радіус дії "Тополя-М" досягає 12 кілометрів.

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