Пригожин говорив про це в кожному виступі: чи можуть вагнерівці захопити ядерку в Білорусі

Спершу кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що нібито перекидає до Білорусі російську тактичну ядерну зброю, а тепер на території країни перебуватимуть найманці ПВК "Вагнера". Все це свідчить про втрату незалежності й суверенітету країни.

Це 24 Каналу прокоментував російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що головним ядерним шантажистом залишається – Владімір Путін.

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"Група хлопців із закритими обличчями (вагнерівці – 24 Канал) займає зовсім іншу позицію щодо ядерного питання – набагато відповідальнішу. У всіх своїх виступах Пригожин обов'язково вставляв яскравий кусок, що ні в якому разі не можна застосовувати ядерну зброю", – сказав Піонтковський.

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Підготовка до усунення Путіна від влади

Як зазначив російський публіцист зі США, "кухаря Путіна" послали працювати з певною аудиторією. Звичайним мобілізованим й пересічним росіянам не треба буде пояснювати, чому Москва капітулювала чи програла.

Однак є так звані російські "фашисти", на яких працює Пригожин. Ватажок вагнерівців для них герой й підводить їх до тієї думки, що треба капітулювати, бо війна неправильно ведеться й нічого не вийде.

Ядерна загроза йде не від вагнерівців і їхніх кураторів у глибинному КДБ. Путін чітко розуміє, що ядерну зброю він не може використовувати, адже його просто вб'ють за це,

– наголосив Піонтковський.

Диктатор у якості психологічної реакції може наважитись на близький до цього злочин, але формально не використовуватиме ядерну зброю. Наприклад, вибух на Запорізькій АЕС, на заводі "Титан" або на російській Курській АЕС.

"Є у нього таке бажання. Однак ми бачимо, що так звана партія "почесної капітуляції" ввійшла у вирішальну фазу. "Марш справедливості" Пригожина був репетицією, підготовкою до усунення Путіна від влади", – додав російський публіцист зі США.

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