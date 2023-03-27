У Білорусі є два типи ядерних носіїв, – полковник ЗСУ розкрив шантаж Путіна

Передача Білорусі ядерного озброєння є елементом публічного шантажу від російського диктатора Владіміра Путіна. Натомість його "колега" Олександр Лукашенко хоче використати ядерну зброю на власну користь.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, підготовка до розміщення ядерної зброї це тривалий процес.

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Військовий експерт повідомив, що станом на сьогодні у Білорусі є два типи ядерних носіїв – ОТРК "Іскандер" і кілька літаків, які можуть нести авіабомби з ядерними зарядами. Саме арсенал носіїв ядерної зброї, а не сама ядерна зброя, і є предметом шантажу, який використовує Путін.

Ці заяви – це предмет шантажу, таке собі запрошення до переговорів, натяк перед самітом, щоб створити тиск. Я не думаю, що розміщення чи передача ядерної зброї взагалі відбудеться,

– зазначив Світан.

Він додав, що Путін зробив заяву про розміщення в Білорусі ядерного озброєння з метою шантажу країн Європи та передає "привіт" учасникам саміту НАТО, що має відбутись в Литві у липні 2023 року. У заяві російського диктатора не йшла мова про передачу ядерної зброї, адже це суперечить міжнародним законам про нерозповсюдження ядерного озброєння. Саме тому використали термін – "розміщення російського ядерного арсеналу на території Білорусі".

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Лукашенко хоче ядерну зброю, як гарантію для себе

Роман Світан припустив, що білоруський самопроголошений президент Лукашенко хоче мати доступ до ядерної зброї, для гарантії безпеки свого режиму. Цьому передувала його поїздка в Китай, де він, ймовірно, обговорював цю тему з Сі Цзіньпінем.

Для нього важливо мати ядерну зброю, як у Північної Кореї. Він хоче убезпечити себе від країн, які оточують Білорусь і, які він вважає "недружніми",

– наголосив він.

На його думку, переміщення ядерних зарядів до Білорусі може взагалі не відбутись, адже цьому передує багато підготовчих робіт. Самі ж росіяни не змогли за 9 років завершити підготовчі роботи на об’єкті Феодосія-13 в Криму, щоб розмісити там ядерну зброю.

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