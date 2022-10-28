Навіщо Путін говорить про ядерну зброю, якщо не хоче її застосовувати: думка політолога

Путін заявляє про готовність використати ядерну зброю, однак насправді готує потужні, але конвенційні удари. Кремль діє як завжди, намагаючись показати, що це проти нього посилюють ескалацію, і Росія так змушена захищатись

Таку думку 24 каналу озвучив аналітик і політолог Олександр Морозов. Раніше повідомлялось про те, для чого США розмістять нові ядерні бомби в Європі.

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Кремль діє як завжди

Морозов розповів, що очевидно Кремль готує нові потужні конвенційні удари, які спричинять ще більше руйнувань і жертв. Однак і для свого населення, і для, можливого, когось із Заходу хоче продемонструвати, що це проти Росії посилюють ескалацію, тому вона вимушена вдатись до таких дій. Тобто, вона вчиняє превентивні заходи.

Саме тому Кремль з такою енергією останніми днями почав говорити про "брудну бомбу" України. Він це робить, щоб пояснити, чому вони зараз діють так. Нібито Росії загрожує українська "брудна бомба",

– зазначив аналітик.

Він додав, що навколо цього крутяться заяви щодо ядерної зброї. Це все у сфері пропаганди.

Морозов про те, навіщо Путін говорить про ядерну зброю, якщо не хоче її застосовувати: дивіться відео

Захід не повівся на ядерну риторику Путіна

За його словами, судячи з тих повідомлень, що з'являються на Заході, він не повівся на ядерну риторику Путіна. Захід не надає допомогу Україні в необхідних обсягах, бо зважує, що має і що може надати. Звідси й виникає ідея, з якою виступив Макрон, щодо створення спільного європейського фонду, звідки Україна може брати фінанси для самостійної купівлі озброєння.

"Наприклад, США розуміють, що Україні потрібні абсолютно нові системи ПРО. Ніхто не був готовий до такої ракетної війни, що Кремль дороговартісними ракетами обстрілюватиме не військові частини й порти, а житлові будинки й інфраструктуру. На те, щоб її розгорнути потрібен час, але від неї ніхто не відмовляється", – зауважив політолог.

Морозов продовжив, що Столтенберг заявив, що перемога Росії – це поразка всіх нас. Ця формула зберігатиметься і протягом наступного року війни.

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