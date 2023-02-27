Путін хоче перевірити ядерний потенціал Франції та Великої Британії: чого бояться росіяни

Владімір Путін заявив, що Росія хоче перевірити ядерні потенціали Франції та Великої Британії. Та це просто проєкція власних страхів російського диктатора щодо стану ядерного потенціалу Росії.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Раніше російський диктатор заявляв, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Дивіться також Є вагомі причини, чому Росія не дістане "ядерний кийок", – військовий експерт

"Коли вони оголосили про призупинення, ви бачили, яка була потім панічна реакція МЗС Росії, яке сказало, що "ми нічого нарощувати не збираємося", – розказав він.

Страхи Росії

За словами Загороднього, дії країни-агресорки щодо цієї угоди не мають значення. Адже Росія неспроможна нічого робити, бо вже не Радянський Союз.

"Промислові потуги й витрачати приблизно 30% ВВП на армію – немає можливості. І Радянський Союз – все ж таки була більш потужна економіка й промисловий потенціал був достатнім", – сказав він.

Політолог розказав, чому Путін хоче перевірити ядерний потенціал Британії та Франції: дивіться відео

У договорі, який призупинила Росія, мовиться про взаємний контроль та візит інспекторів для перевірки стану зброї. Політолог переконаний, що росіяни самі побоюються показувати те, в якому технічному стані перебуває їх ядерна зброя.

Я не говорю, що в них нема ядерної зброї. Є в них ядерна зброя. Ніхто у світі не буде перевіряти чи працює вона, чи ні,

– зауважив він.



Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Нецілований Путін

Тарас Загородній висміяв Владіміра Путіна і щодо його заяви про Північноатлантичний альянс. Диктатор побідкався, мовляв, НАТО виявилося "військовим блоком, а не політичним".

"Це просто смішно. От, всі надурили наївного Путіна, виявляється. І всі навколо погані, тільки Путін один наївний і майже нецілований", – сказав він.

Ядерний шантаж Росії: останні новини