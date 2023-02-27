Путін хоче перевірити ядерний потенціал Франції та Великої Британії: чого бояться росіяни

27 лютого 2023, 12:56
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Владімір Путін заявив, що Росія хоче перевірити ядерні потенціали Франції та Великої Британії. Та це просто проєкція власних страхів російського диктатора щодо стану ядерного потенціалу Росії.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Раніше російський диктатор заявляв, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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"Коли вони оголосили про призупинення, ви бачили, яка була потім панічна реакція МЗС Росії, яке сказало, що "ми нічого нарощувати не збираємося", – розказав він.

Страхи Росії

За словами Загороднього, дії країни-агресорки щодо цієї угоди не мають значення. Адже Росія неспроможна нічого робити, бо вже не Радянський Союз.

"Промислові потуги й витрачати приблизно 30% ВВП на армію – немає можливості. І Радянський Союз – все ж таки була більш потужна економіка й промисловий потенціал був достатнім", – сказав він.

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У договорі, який призупинила Росія, мовиться про взаємний контроль та візит інспекторів для перевірки стану зброї. Політолог переконаний, що росіяни самі побоюються показувати те, в якому технічному стані перебуває їх ядерна зброя.

Я не говорю, що в них нема ядерної зброї. Є в них ядерна зброя. Ніхто у світі не буде перевіряти чи працює вона, чи ні,
– зауважив він.


Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Нецілований Путін

Тарас Загородній висміяв Владіміра Путіна і щодо його заяви про Північноатлантичний альянс. Диктатор побідкався, мовляв, НАТО виявилося "військовим блоком, а не політичним".

"Це просто смішно. От, всі надурили наївного Путіна, виявляється. І всі навколо погані, тільки Путін один наївний і майже нецілований", – сказав він.

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  • 21 лютого російський диктатор заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість боєзарядів. Політолог Валентин Гладких вважає, що так Кремль хоче оцінити реакцію світу.
  • Владімір Путін заявив, що Росії хоче повернутися до обговорення ядерної зброї Франції та Великої Британії. Бункерний дід пожалівся на НАТО, яке виявилося "військовим блоком, а не політичним".
  • Після призупинення договору Росією над Таллінном помітили американські стратегічні бомбардувальники В-52. Тепер вони перебуватимуть на авіабазі в Іспанії.
Автор: Аліна Бурцева