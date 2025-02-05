Ядерка замість НАТО: як на таку пропозицію України реагуватимуть у Росії та на Заході

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що якщо процес вступу України до НАТО розтягнеться на роки, то наша держава має мати змогу захищати себе від Росії. Для цього їй потрібна зброя, зокрема інструментом стримування стала б ядерка. Висловлювання Зеленського здебільшого було спрямоване на аудиторію Заходу.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, наголосивши, що розмірковування Зеленського є логічними, а Захід має надати Україні гарантії безпеки.

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Яка риторика нині в Росії?

Кремль регулярно заявляє про недопустимість вступу України до НАТО. Однак і варіант, якби замість цього нашій державі партнери надали б зброю для захисту, Росію теж не влаштовував би. Як підкреслив Рибачук, країна-агресорка проти обох цих сценаріїв, адже має на меті реалізувати власний – знищення України, як держави.

Всередині Росії зараз риторика така: "Хто вони такі, аби нам щось диктувати? Хто такий цей Трамп? У нас своя країна, президент. Росію не поставити на коліна, або перемога, або смерть", – озвучив Рибачук.

Зі слів голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", росіяни не хочуть навіть уявляти собі момент, коли вони будуть сідати за стіл переговорів.

"Мета їх так званої "сво", знищення України, тоді не буде досягнута. Адже про яке знищення може мовитися, якщо Україна буде з ракетами та ядерною зброєю? Тому на це Росія звичайно не погодиться, хоча президент Зеленський у своїй заяві звертався значною мірою до західної аудиторії", – пояснив Рибачук.

Захід, який дуже боявся порушення теми ядерної зброї, за останні пів року, як звернув увагу Рибачук, значно більше почав розуміти позицію України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Росії буде вигідним вступ України до НАТО, адже це гарантуватиме їй, що ЗСУ не будуть у військовий спосіб повертати окуповані росіянами території.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк пояснив, що НАТО – це політична регламентна інституція. Як тільки Україна буде у складі Альянсу, на неї поширюватимуться регламентні правила поведінки, що стало б гарантією, що Україна та ЗСУ діятимуть в межах правил НАТО.