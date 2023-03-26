Путін хоче розмістити ядерку в Білорусі: у Зеленського назвали подальші кроки України

Президент Росії Владімір Путін посилює ядерний шантаж та уже заявляє про те, що передасть нуклеарну зброю Білорусі. Ситуацію прокоментували в Офісі Президента України, зазначивши, якою буде реакція Києва на ці дії Кремля.

Днями бункерний диктатор зробив маразматичну заяву стосовно того, що до 1 липня на території Білорусі збудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Разом з тим в ефірі національного телемарафону радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, як чинитиме в цій ситуації Україна, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Хрест на "Силі Сибіру-2" і васалітет Путіна: як Китай будує новий світовий порядок

Зібрання Радбезу ООН та інформаційна кампанія

Насамперед потрібно розуміти, що це заява Путіна щодо передачі Білорусі нуклеарної зброї має винятково інформаційно-пропагандистську мету. Власне, у Кремлі розуміють, що програють війну на полі бою, тому вдаються до ІПСО (інформаційно-психологічних операцій).

Також Подоляк констатував, що як тільки Кремль заявив про спробу передати нуклеарну зброю Білорусі, він свідомо порушив договір про нерозповсюдження ядерної зброї, а це – фундаментальний безпековий документ. І це, очевидно, уже не проблема України, бо вона не володіє таким видом озброєння, а – світових держав, які стовідсотково мають вжити відповідних заходів.

Проводимо в Радбезі ООН швидке нуклеарне засідання, чи може цей суб'єкт (Росія – 24 Канал) лякати світ своїми нелогічними провокативними діями,

– запропонував радник очільника ОП.

Водночас він зазначив, що дуже важливо нам це інформаційно підсвітити: що Путін, програючи війну, абсолютно свідомо хоче лякати світ, а разом з тим має намір зламати глобальний контур безпеки.

Це вже зачіпає далеко за межами України безпеку інших країнах. Це вже не просто пропаганда – треба діяти,

– констатував Подоляк.

Чи завдасть Путін ядерного удару

Головна редакторка сайту "Хартія'97" Наталія Радіна підтвердила, що президент Білорусі Лукашенко протягом декількох років просив Росію розмістити на території своєї держави ядерну зброю.

Окрім того, журналістка констатувала, що імовірність застосування нуклеарної зброї з території Білорусі безумовно існує. Хоча, звісно, вона не є стовідсотковою.



Як вижити під час ядерного удару / Картинка 24 Каналу