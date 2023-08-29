Чи перекинула Росія уже ядерну зброю в Білорусь: Резніков відповів

Було чимало розмов про те, що Кремль планує передати Мінську ядерну зброю та навіть уже нібито це зробив. Водночас у Міноборони України заявили, що не мають підтверджень цих даних.

Власне, міністр оборони Олексій Резніков давав пресконференцію для ЗМІ, на якій, з-поміж іншого, висловився щодо російської ядерної зброї на території Білорусі. Про це інформує 24 Канал.

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Ядерна зброя – загроза для Білорусі

За словами Резнікова, Україна поки не володіє підтвердженою інформацією стосовно того, що в Білорусі уже є російська ядерна зброя.

За нашою інформацією, ми ще не бачили фактів. І в мене є деякі сумніви… Я поясню. Якби Росія дійсно прийняла рішення це зробити, вони б контролювали це самі. Якщо є ілюзії у глави Білорусі, що він буде це контролювати, він глибоко помиляється.

Окрім того, високопосадовець зазначив, що перекидання ядерки до Білорусі буде приводом для аншлюсу цієї країни з боку Кремля. Тобто це великий ризик для незалежності Мінська.

Що таке аншлюс Фактично це анексія або насильницьке приєднання територій іншої країни, а потім впровадження там своїх законів та порядків. Здебільшого цей термін вживають, коли йдеться про захоплення Австрії нацистською Німеччиною у 1938 році.

Джерело: Вікіпедія

Водночас під час цієї пресконференції Резніков констатував, що Україна та інші європейські країни ретельно стежать за цією темою. Зокрема, найбільш зацікавлені такі країни, як Польща та Литва, вочевидь, тому що мають спільний кордон з Білоруссю.

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