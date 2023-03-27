Графік Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі – сумнівний, – The Gurdian

Кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі. Пропри згоду самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка, будівельні роботи, схоже, не розпочалися

Як і багато попередніх заяв Путіна про ядерну зброю, його припущення про те, що Росія почне зберігати свої бомби в Білорусі, може виявитися не таким вагомим.

Позаяк, до прикладу, у лютому минулого року кремлівський диктатор заявив, що переводить російський ядерний арсенал у стан підвищеної бойової готовності. Однак жодних помітних змін у ядерній політиці країни або якихось незвичних переміщень її озброєнь не відбулося.

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Путін продовжує брязкати російським ядерним арсеналом

Путін і Лукашенко вже деякий час натякають на якусь угоду про ядерне базування. Понад рік тому президент Білорусі провів референдум про внесення змін до конституції, щоб зробити це можливим.

Цього разу кремлівський диктатор погрожує зробити ще кілька кроків на цьому шляху, зокрема:

на початку квітня він розпочав навчання білоруських екіпажів пілотувати літаки з ядерними бомбами,

а до 1 липня планує завершити будівництво сховищ для тактичної ядерної зброї.

Ядерні експерти скептично ставляться до таких амбітних термінів. Вони вказують на те, що Росія працює над створенням сховища ядерної зброї в Калінінграді вже щонайменше 7 років, і досі не зрозуміло, чи бомби дійсно туди прибули. Також наразі немає жодних супутникових знімків, які могли б свідчити про те, що щось подібне будується в Білорусі.

Я оглянув деякі ймовірні бази й не бачу нічого, що вказувало б на будівництво ядерного сховища. Але ви не можете цього виключати. Можете не сумніватися, що багато людей зараз прочісують країну,

– зазначив директор проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Путін заявив, що Росія відповість на рішення Великобританії поставити Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Такі снаряди дещо токсичні, потребують спеціального поводження і становлять екологічну загрозу, однак вони в жодному разі не є ядерною зброєю.

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