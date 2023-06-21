Зброя стримування: Жданов сказав, наскільки реально ядерка може допомогти армії Росії

Росія не припиняє погрожувати застосуванням ядерної зброї. Натомість в усьому світі вона вважається зброєю стримування й у випадку використання Путіним країни "ядерного клубу" не пробачать йому такої витівки.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ядерна зброя використовується для створення дір в обороні противника.

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Наскільки реальна загроза застосування Росією ядерки

Жданов зазначив, що росіяни діють абсолютно неадекватно, тому не варто виключати ймовірності застосування ядерної зброї. Водночас вони можуть, наприклад, використовувати заміновані станції для шантажу.

Коментуючи заяву Джо Байдена щодо високої загрози застосування Росією ядерки, він висловив думку, що ці слова були спрямовані на внутрішню аудиторію США. Адже американський лідер промовив це на зустрічі з можливими донорами своєї майбутньої президентської кампанії.

Військовий експерт зауважив, що залякування або погроза тяжкими наслідками – це один із способів добування коштів. Так, зокрема, намагаються розчулити донорів і попросити якомога більше грошей.

Жданов прокоментував ядерні погрози Росії: дивіться відео

Чи доцільний такий крок

Жданов пояснив, що з військового погляду застосування тактичної ядерної зброї, наприклад, щоб зупинити українських захисників, є недоцільним. Вона використовується для створення дір в обороні противника, коли одним ударом можна накрити смугу його оборони.

За його словами, від неї не таке велике забруднення, оскільки потужність заряду, зокрема, артилерійських боєприпасів становить 0,4 – 0,8 кілотонни. Тобто це не зупинить війська. Якщо ж бійці перебувають у броні – там є система протиатомного захисту, тож вони просто вийдуть з району зараження, а потім застосують засоби дезактивації.

Нині в усьому світі ядерна зброя – це зброя стримування,

– зауважив Жданов.

Якщо Путін її застосує як наступальну чи зброю загрози, додав військовий експерт, вона втратить такий статус. Ймовірно, що країни "ядерного клубу" не пробачать йому такої витівки. Це є фактором стримування, хоча у випадку з Путіним можна чекати чого завгодно.

Погрози Росії ядерною зброєю: коротко