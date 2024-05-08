Є захист від дурня: наскільки ймовірним є ядерний удар від Росії

В Росії погрожують, що сприйматимуть винищувачі F-16, які скоро отримає Україна, як носії ядерної зброї. Також Кремль регулярно "натякає", що може завдати удару "ядеркою".

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що постійні розмови про "червоні лінії" є просто звичайними погрозами. Навряд чи за ними підуть якісь дії. Росія і так почала повномасштабну війну проти України і скоїла величезну кількість воєнних злочинів.

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Чи може Росія запустити "ядерку"

Як наголосив Яковенко, ймовірність ядерного удару з боку Росії близька до нуля. Ні Путін, ні його прихвосні не є самогубцями. Крім того, саму стратегічну ядерну зброю в Росії не випробовували вже кілька десятків років. Взагалі невідомо, у якому вона зараз стані.

Також іншим можливим запобіжником є військові з 12 управління міноборони Росії. Саме вони обслуговують ядерну зброю. Навряд чи там наважаться її застосувати.

Вони теж не самогубці. Усі хочуть жити. В таких організаціях завжди є "захист від дурня". Вже були колись прецеденти в Радянському Союзі. Звісно, якась невелика ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю, є. Але це буквально невелика частинка від відсотка,

– вважає Яковенко.

Погрози від Росії: коротко