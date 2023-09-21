Мотлох чи реальна загроза: військовий експерт оцінив небезпеку російської ракети "Сармат"

І Сполучені Штати, і Росія мають так звану "ядерну тріаду". Вона складається з трьох компонентів: стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет та атомних підводних човнів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що ядерний потенціал і Сполучених Штатів, і Росії є надзвичайно серйозним. Хоча в окупантів, найімовірніше, є певні проблеми у цьому напрямку.

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Що відомо про "Сармат"

Як наголосив Черник, Росія мала на озброєнні комплекс Р-36М "Сатана", які до 2014 року обслуговувала Україна, та УР-100М. Їм на заміну розробили комплекс "Сармат" із балістичною ракетою з дальністю ураження в понад 11 тисяч кілометрів. Там також нібито є роздільні боєголовки з потужністю від 8 до 20 мегатонн.

Найскладніше, що є в системах озброєння – ядерна зброя. Я поділяю думку, що "Сармат" – це пропаганда. Розгінний блок "Авангард", який мали накладати зверху. Там було 40% спеціальної західної мікроелектроніки. Ще й показник у 28 Мах заявляли. Це – неробоча тема,

– зауважив Черник.

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Утім, Росія також має РС-24 "Ярс" шахтного та мобільного базування. Вона може їздити і стріляти на 7 – 10 тисяч кілометрів. А роздільні боєголовки там потужністю у 300 – 500 кілотонн. У США дійшли до висновку, що їм не потрібен схожий тип озброєння.

І США, і Росія мають можливість запускати ядерні ракети зі стратегічних бомбардувальників та підводних човнів. Але ніхто так точно й не знає, які саме будуть наслідки після тотальної ядерної війни.

Все рахують до однієї останньої боєголовки. З того, що здатні запустити окупанти, може долетіти 1%. Це – 10-20 боєголовок, а може й більше. Це – сфера математичних ймовірностей. Ніхто не знає, як це працює в реальних бойових умовах. В Хіросімі одна бомба мала 13 кілотонн. А що буде, якщо запустять 20 мегатонну боєголовку?

– зауважив Черник.

Ядерна зброя Росії: коротко