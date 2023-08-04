У Повітряних силах назвали єдиний спосіб вберегтись від російської "ядерки"

Загроза застосування Росією ядерної зброї теоретично існує від початку повномасштабного вторгнення. У Повітряних силах констатували, що ППО України має бути завжди напоготові, аби вчасно збити саме ту ракету, яка летить з атомною боєголовкою.

Від представників Кремля часто можна почути ядерні погрози. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в одному з інтерв'ю заявив, що уникнути потенційної небезпеки такого виду – можливо. Головне – ліквідовувати всі ракети, які летять на нашу державу.

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Визначити тип боєзаряду неможливо

За словами спікера, не видається можливим стовідсотково визначити, якого типу боєзаряди ворог випускає по Україні. Власне, не допомагають у цьому навіть спеціальні монітори та аналіз таких параметрів, як швидкість ракети, її курс та висота польоту.

Якби можна було заздалегідь встановити, чи несе озброєння ядерну боєголовку, чи – ні, то, звісно, було б простіше. А так, вкрай важливо знищувати усе, що Росія випускає по нашій державі, оскільки це може допомогти мінімізувати наслідки катастрофи.

Попри це, Збройні Сили завжди беруть до уваги фактори, перелічені вище, а особливо акцентуюють на районі, звідки було здійснено запуск. Як зазначив Ігнат, ППО України – завжди напоготові.

Ядерна небезпека з боку Білорусі

Варто згадати, що Росія частково розмістила свій нуклеарний арсенал на території Білорусі. Очевидно, з метою залякати Україну, а разом з нею весь цивілізований світ своїми небезпечними ракетами.

До речі, нещодавно у Кремлі заявили, що це нібито НАТО винне в тому, що Росія розпочала перекидання ядерної зброї до сусідньої країни. За словами пропагандистів, дії Альянсу "не залишили вибору" для Путіна, тому він вжив заходів у відповідь.

Як брешуть у Москві, "єдиною умовою" для того, аби Росія прибрала свій арсенал з Білорусії, є вивезення з європейських країн НАТО американської ядерної зброї.

Звісно, навряд Альянс піде на такий крок. Тим паче вірити російським терористам та загарбникам не можна у жодному разі.

Оскільки визначити заздалегідь, чи запустила Росія саме ядерну ракету, – неможливо, то ніякої "особливої тривоги" у разі початку ядерної війни очікувати не слід. Тому й дбати про власну безпеку потрібно повсякчас.