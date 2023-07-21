Директор ЦРУ відповів, чи готується Росія застосувати ядерну зброю в Україні

Російські терористи планують провокації на Запорізькій АЕС. Тим часом Сполучені Штати поки що не бачать ознак підготовки окупантів до застосування ядерки в Україні.

Про це на безпековому форумі заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише 24 Канал. Зауважимо, що на початку липня загрозу оцінив Володимир Зеленський.

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США уважно стежать за ситуацією

Очільник ЦРУ зазначив, що риторика російського режиму викликає занепокоєння. Втім, немає жодних ознак того, що Москва збирається використовувати свій арсенал.

Також додав, що "ядерне брязкання" Путіна та його оточення є дуже безвідповідальним. США не можуть сприймати це легковажно.

Ми, очевидно, дуже уважно стежимо за ситуацією, але ми не бачимо конкретних негайних підготовок до застосування ядерної зброї,

– підкреслив Бернс.

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Зверніть увагу! У червні Джозеф Байден заявив, що загроза застосування російським диктатором ядерної зброї є реальною. Також президент США назвав "абсолютно безвідповідальним" те, що окупанти розмістили ядерку в Білорусі.

У ГУР наголошували, що загроза існує завжди. Росія – країна-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини та займалася ядерним шантажем.