Нам усі перешкоджатимуть: за якої умови Україна може розробити ядерну зброю

Після здобуття незалежності у 1991 році Україна була третьою країною світу за розміром ядерного арсеналу, проте у 1996 відмовилась від цього статусу. Зараз ведуться дискусії, чи варто Україні відновлювати свій ядерний потенціал.

Петро Черник, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ, поділився своїми думками з 24 Каналом, зауваживши, що створення ядерної зброї – функціонально дуже складний процес. Він розповів, що плутоній, який використовують для створення такої зброї, дуже важко добувати.

Дивіться також У Путіна є 28 одиниць: полковник запасу назвав найнебезпечнішу зброю Росії

"Він (плутоній – 24 Канал) в нас був. Якби ми його зберегли – це була б одна розмова, але ставати на шлях його добування, іти іранським методом, ми точно не будемо", – сказав Черник.

Чи зробить Україна ядерну зброю

Полковник запасу ЗСУ зазначив, якби Україна розпочала виготовлення ядерної зброї, то важко було б це приховати. Такі роботи ведуться на атомних електростанціях.

Інформація б розповсюдилась і немає анінайменшого сумніву, що наші союзники заборонили б таку діяльність. Якби, умовно, були чи політична воля, чи виробничі потужності, чи гроші. Як тільки це стане об’єктивною реальністю, нам негайно всі перешкоджатимуть,

– зауважив Черник.

Він також додав, що в України немає технології виробництва ядерних снарядів, проте наявність атомних електростанцій може це змінити, якщо досліджувати це питання.

Я не бачу коефіцієнт корисності такого способу дії. Хіба є один виняток, як за ізраїльським прикладом, якщо все буде санкціоновано нашим головним союзником – Сполученими Штатами Америки,

– підкреслив військовий експерт.

Чи є ядерна загроза для України