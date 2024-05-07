На фронті зараз відбуваються важливіші речі, – ГУР про ядерні погрози Путіна

Один із улюблених методів російського президента Владіміра Путіна є ядерний шантаж. У ГУР прокоментували чергові погрози від ворога щодо ядерних навчань.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав російські ядерні погрози постійною практикою Кремля. Він наголосив, що значно цікавіші та важливіші речі відбуваються на фронті.

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Реакція буде адекватною і правильною

Юсов назвав брязкання ядерною зброєю "постійною практикою Кремля".

Крім цього, він зауважив, що вже є офіційні заяви міжнародної спільноти про ядерний шантаж Росії. За його словами, і додав, реакція буде адекватною і правильною.

Є набагато цікавіші й важливіші речі – те, що відбувається безпосередньо на полі бою, там ворог так само продовжує реалізовувати й планувати речі проти нашої державності,

– підкреслив він.

Ядерними погрозами Росія намагається контролювати рішення Заходу, – ISW