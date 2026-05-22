Розглядає Білорусь як плацдарм: в ISW пояснили, що стоїть за ядерними навчаннями Путіна

З 18 по 21 травня у Білорусі тривали спільні із Росією ядерні навчання, до яких залучили 64 тисяч військових та більш ніж 7 800 одиниць озброєння. Аналітики зазначають, що такі дії лише свідчать про фактичне посилення впливу Москви на Мінськ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслюють, що ці навчання демонструють зменшення суверенітету Білорусі та її дедалі більше залучення у військово-політичні інтереси Росії.

Що означають навчання у Білорусі?

21 травня завершилися спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. Зазначимо, що про них не повідомлялось заздалегідь.

Цікаво, що другий етап цих навчань проходив під керівництвом "лідерів" Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. У Міноборони Росії заявили, що під час навчань російські війська нібито доставили ядерні боєприпаси до Білорусі, а білоруські підрозділи відпрацьовували їхнє отримання, оснащення та переміщення разом із пусковими установками комплексу “Іскандер-М”.

Аналітики ISW зазначають, що спільні навчання із російською ядерною зброєю, розміщеною на території Білорусі, свідчать про глибоку інтеграцію Мінська під вплив Росії.

Нагадаємо, що після змін до Конституції у 2022 році Мінськ фактично відмовився від без'ядерного та нейтрального статусу.

У Конституції Білорусі раніше зазначалося, що вона є без'ядерною державою, але Білорусь у 2022 році внесла зміни до основного закону, відмовившись від нейтралітету та без'ядерного статусу – ймовірно, під тиском Кремля та його впливом на ухвалення рішень у Білорусі,

– ідеться у матеріалі ISW.

За словами аналітиків, такі навчання лише посилюють роль Білорусі як потенційного військового плацдарму Росії для майбутніх військових операцій.

Важливо! Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов у коментарі 24 Каналу проаналізував чергові погрози Путіна ядерною зброєю. Однак експерт зазначає, що ядерний шантаж є нічим більшим, аніж "понтами", оскільки Кремль насправді боїться прямої конфронтації з НАТО – вони розуміють, що не мають спроможності витримати таку війну. Богданов вважає, що Росія й надалі буде намагатись тиснути на європейські країни або ж привести до влади різні ультраправі партії, які симпатизують Кремлю.



Якщо ж говорити про застосування ядерної зброї по Україні, то експерт каже, що така потенційна атака принесе Кремлю дуже багато ризиків, тож, імовірно, Росія буде й надалі лише залякувати та погрожувати.

Зауважимо, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу заявив, що Москва і Мінськ використовують ядерні навчання для тиску, втім, це не обов'язково свідчить про новий наступ. Наразі повноцінний наступ з території Білорусі виглядає не надто реалістично, оскільки Москва має значні проблеми на чинних ділянках фронту, тож навряд чи зможе витримати відкриття ще одного напрямку.

Тоді як президент України Володимир Зеленський 20 травня повідомляв, що Росія все ж розглядає сценарії додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область, насамперед ідеться про Чернігівсько-Київський напрямок.

Що відомо про спільні ядерні навчання Росії та Білорусі?

Нагадаємо, що спільні російсько-білоруські навчання у Білорусі почались у понеділок, 18 травня. Військові мали на меті удосконалити свої навички підготовки, перевірки техніки та озброєння.

Також під час навчань відпрацьовувався процес доставлення ядерних боєприпасів та підготовку до можливого застосування. Ключовим елементом навчань, зазначають у Білорусі, стало відпрацювання дій із різних непідготовлених районів по всій території країни. Основний акцент зробили на прихованому переміщені підрозділів, подоланні значних відстаней та проведення розрахунків для ефективного застосування сил та засобів.

Згодом у Росії повідомили, що до навчань було залучено понад 64 тисячі військових, та більш ніж 7 800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Також на навчаннях було понад 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів.

Важливо, що під час навчань були здійснені пуски низки стратегічних і високоточної зброї. Зокрема, йшлося про запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з космодрому Плесецьк, гіперзвукової ракети "Циркон" із району Баренцевого моря та ракети "Синєва" з підводного атомного ракетоносія. Крім того, були відпрацьовані пуски крилатих ракет із літака Ту-95МС, гіперзвукової ракети "Кинджал" з МіГ-31 та ракети "Іскандер-М" з полігону Капустін Яр.

У Міноборони Білорусі запевнили, що навчання є плановим та не несе загроз для третіх держав.

За словами російського диктатора Путіна, Росія та Білорусь планують провести іще одні спільні навчання у 2027 році. Мовиться про "Щит Союзу", які триватимуть два роки. Наступні навчальні практики можуть уперше передбачати відпрацювання елементів із залученням ядерного компонента.