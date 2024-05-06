У Пентагоні відреагували на майбутні ядерні навчання Росії: як діятимуть у США

Росія оголосила про намір провести навчання із застосування ядерної зброї. Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер засудив подібні дії країни-агресорки.

За словами речника оборонного відомства Сполучених Штатів, такі заяви з російського боку містять "безвідповідальну риторику". Про це він заявив під час брифінгу, 6 травня, передає 24 Канал.

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США продовжуватимуть стежити за ситуацією

Речник Пентагону назвав подібні заяви з боку Кремля прикладом "безвідповідальної риторики". За його словами, подібні обурливі тези Росія вже неодноразово демонструвала, оскільки "їх бачили й раніше".

Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою,

– наголосив американський посадовець.

Він також зауважив, що наразі Сполучені Штати не фіксують змін у розташуванні російських сил. Однак вони продовжуватимуть стежити за поточною ситуацією.

Практика проведення військових навчань із відпрацюванням роботи ядерних сил не нова. За час повномасштабної війни Росія провела щонайменше 10 ядерних навчань.

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