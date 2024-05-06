Росія анонсувала навчання з тактичною ядерною зброєю: як відреагували на це в ГУР

У російському міністерстві оборони заявили, що армія країни найближчим часом проведе навчання з нестратегічними ядерними силами, маючи на увазі тактичну зброю. У ГУР зазначили, що подібні заяви не є чимось новим для Кремля.

Зокрема, це є продовженням ядерного шантажу країни-агресорки. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.

Цікаво Військовий аналітик пояснив, чому Україні не варто симетрично боротися з Росією

У ГУР прокоментували заяви Росії про ядерні навчання

Юсов зазначив, що наразі українська розвідка чогось нового у заявах російського міністерства оборони, окрім інформаційного ефекту, не спостерігає.

Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби та, власне, і весь вільний світ,

– підкреслив він.

Представник ГУР МО наголосив, що ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Тому епохальної новини у подібних заявах щодо чергових ядерних навчань – немає.

Кремль планує провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю

Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу . Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!