Відчуває близький кінець Росії: Медвєдєв знову кинувся жахати ядерною війною

Розуміючи, що Росія програє у війні, Дмітрій Медвєдєв копає собі ще глибшу яму. Він погрожує ядерною війною у разі перемоги України.

Російський політик спрогнозував, що відбуватиметься після перемоги України у війні. Медвєдєв вважає, що українська влада планує ядерний конфлікт. Водночас сам погрожує ядерною зброєю.

Читайте також Інспектори МАГАТЕ розпочали перевірки на двох ядерних об'єктах в Україні

Що говорить Мєдвєдєв

За його словами, якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Він вважає, що це загроза існуванню держави та розпад нинішньої Росії.

Це означає, за його словами, прямий привід застосування пункту 19 Основ державної політики Росії у сфері ядерного стримування.

І хто тоді планує ядерний конфлікт, дозвольте дізнатися? Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї? Давайте називати речі своїми іменами,

– написав Медвєдєв.

Він наголосив, що західні країни штовхають світ до світової війни. І лише повна та остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту.

Чи буде ядерна війна: думки експертів

Військовий експерт Петро Черник розповів, наскільки велика ядерна загроза. За його словами, для застосування ядерного озброєння замало лише божевілля Путіна. Так, відповідне рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалити 5 людей, які є рівними між собою й російський диктатор не може їм наказати піти на такий крок.

За інформацією британських ЗМІ, через ядерні погрози Путіна в останні дні прем'єрства була занепокоєна Ліз Трасс. Росіяни також могли отримати доступ до її телефонних розмов.

Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україні в російській армії нібито обговорювався сценарій ядерного удару по Німеччині. Розмову окупантів перехопили західні спецслужби під час маневрів їхнього флоту в Балтійському морі.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак сказав, що росіяни шукають все нові й нові страшилки: американські біолабораторії, дамба, випробування ядерного удару.

До теми – Чого очікувати від ядерних погроз Путіна: дивіться відео