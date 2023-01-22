У Росію раптово повернулась ядерна риторика: з чим це пов’язано та які загрози

Спікер російської держдуми В'ячеслав Володін знову почав погрожувати світу ядерною зброєю. Проте, коли раніше російська влада також вдавалась до ядерних погроз, їхні союзники – Китай та Індія – попереджали, що ліпше таку риторику не використовувати.

Ця риторика повернулась в останні два тижні, і раніше за Володіна погрожувати ядерною зброєю почали Рамзан Кадиров, Дмітрій Медведєв і навіть Патріарх Кіріл. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Реакція на постачання зброї Україні

За його словами, Володін погрожує вже не перший раз. А його заступник Пьотр Толстой заявляв, що "в списку цілей російських ядерних сил Лондон на першому місці".

Російська верхівка повернулась до такої риторики, тому що їм важко, адже Україні надходить новий пакет озброєння,

– вважає політтехнолог.

Він навів паралелі, що ця риторика повернулась саме тоді, коли союзники заявили про постачання Україні важкої зброї. Коли вирішувалось питання про надання Україні HIMARS, росіяни теж погрожували ядерною зброєю.

"Коли зараз вирішується питання про надання Україні танків Leopard, вони знову повторюють свої погрози. Вочевидь це противага постачанню важких танків в Україну. Вони намагаються умовити Захід: давайте не будемо підсилювати ескалацію", – наголосив Шейтельман.

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Захід вже не реагує

На його думку, судячи з постачання Україні приблизно 1000 БТР та БМП, про що було домовлено на останньому "Рамштайні", Захід перестав вірити в історії про ядерну загрозу.

"Всі розуміють, що вона в теорії існує, але вона вже не зупиняє Захід від постачання будь-якої зброї Україні", – наголосив Михайло Шейтельман.

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