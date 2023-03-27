Путін має начуватися: як може відреагувати Захід на нові ядерні погрози

Путін взявся лякати Захід розміщенням своєї ядерної зброї на території Білорусі. Однак НАТО вже не реагує на ультиматуми кремлівського диктатора так, як раніше.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний. За його словами, Північноатлантичний альянс все усвідомлює та у відповідь починає показувати "ясна, в яких ростуть зуби".

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Чому Путін знову лякає ядерною зброєю

Лісний зазначив, що цього разу Путін вчинив дуже цинічно – підставив Лукашенка. Тому що поява ядерної зброї на території Білорусі є прямою загрозою цій державі.

Він зауважив, що Росія не усвідомлює, що воює не лише з військовими. І коли вона рахує наші сили, то вимірює їх у майже мільйон осіб. Але, якщо до кожного бійця додати волонтера, родича та близьку людину – тобто народ, якого в Росії немає, то виходить, що окупанти воюють із усім українським народом.

Тому вони бісяться та розповідають, що вони то з НАТО (воюють – 24 Канал), то не з НАТО. Тепер вони знову хочуть втягнути ще й Захід у це,

– сказав Лісний.

Тепер, за його словами, ворог заявляє про намір поставити ядерну зброю на кордоні з НАТО. А Лукашенко став заручником геополітичних ігор.

Лісний про нові ядерні погрози Путіна: дивіться відео

Як відреагує Захід

Політолог вважає, що Захід не відреагує так, як того хоче Путін. Кремлівський диктатор прагне лякати. І ядерними погрозами Путін уже настільки дістав Захід, що його невдовзі мають за це покарати. До того ж уже є ордер на арешт глави Кремля.

Я думаю, що він начуватися повинен зараз дуже серйозно, тому що так Захід не переламати насправді,

– наголосив Лісний.

Він нагадав, що нещодавно Сі Цзіньпін приїжджав у Росію дивитися на свої володіння, а Путін кланявся йому. Тоді ж вони заявили про недопустимість ядерної війни.

Щойно імператор за двері – товариш Путін знову за свою іграшку,

– зауважив політолог.

Тобто, наголосив він, глава Кремля вирішив знову лякати НАТО. Альянс же все усвідомлює та у відповідь починає показувати "ясна, в яких ростуть зуби".

Тобто НАТО не реагує на ультиматуми Путіна, як раніше. До того ж Альянс має канали, через які може передати російському диктатору дуже зрозумілі сигнали. І зараз має бути якась реакція – або йому дадуть публічного ляпаса, або не публічно все доступно пояснять.

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