Наказ Путіна можуть не виконати, – Галлямов припустив умови застосування ядерної зброї

Росія неодноразово погрожувала світу ядерною війною. Нещодавно Владімір Путін заявив, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. Російський диктатор може натиснути ядерну кнопку, коли зрозуміє, що програв.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політолог, колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов. За його словами, після програшу диктатор стане нелегітимним президентом, тому його наказ можуть не виконати.

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Чи може Путін натиснути ядерну кнопку

Галлямов зазначив: Путін, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, показав світу, що здатен на все. Тому не можна виключати ймовірність того, що диктатор завдасть ядерних ударів.

Опозиціонер припустив, що Путін може натиснути ядерну кнопку, коли зрозуміє свій програш. Тоді він буде наляканий та, ймовірно, захоче уникнути покарання та застосувати ядерну зброю.

Інша справа, що цю команду можуть не виконати. Путін її віддасть у той момент, коли вже буде не легітимним правителем. Тоді є великий шанс, що офіцери міноборони, які відповідають за приведення цієї зброї в дію, не виконають наказ,

– вважає політолог.

Колишній спічрайтер Путіна пояснив, що для застосування цієї зброї недостатньо просто натиснути ядерну кнопку. Це велика процедура, кілька операцій повинно виконати міноборони Росії, Генштаб, керівництво підрозділів, які контролюють ядерну зброю.

"Путін не буде давати команду розпочинати ядерну війну, коли у нього ще є надія. Поки він ще легітимний, то команду не віддасть. Він дасть команду, коли вже втратить надію. У цей момент він буде з дуже хиткою легітимністю", – зауважив Галлямов.

Галлямов про ядерні погрози Росії: дивіться відео

Настрої серед росіян

Аббас Галлямов пригадав розмову продюсера Йосіфа Пригожина та мільярдера Фархада Ахмедова, в якій вони лаяли керівництво Росії. На його думку, це свідчить про те, що навіть ті, що офіційно клянуться у вірності та любові до Путіна, в реальності вважають його негідником та злочинцем, який заслуговує на покарання.

"Нема жодних гарантій, що серед офіцерів військ, які відповідають за ракетні війська стратегічного значення, нема людей з такими ж настроями. Цілком можливо, що вони там є", – додав опозиціонер.

Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі