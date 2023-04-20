"Є захист від дурня": чи наважиться Росія на ядерний удар після деокупації Криму

Ядерний шантаж Росії так і залишиться шантажем і до реального застосування ядерної зброї не дійде. Країни НАТО чітко дали зрозуміти Путіну, чим завершиться для нього подібна гра.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що застосування ядерної зброї Росією не несе жодного практичного сенсу та не дасть їй вирішальної переваги у війні.

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Путіну це дорого обійдеться і він про це знає

Він переконаний, що ймовірність застосування стратегічного чи тактичного ядерного озброєння є дуже малоймовірною. США та союзники пояснили Путіну, що це стане самогубством для нього і він буде знищений конвенційними силами НАТО. Альянс вступить у війну і російська армія буде знищена.

"Втратити Крим це погано і болісно для Путіна, але втратити життя, всю російську армію, весь Чорноморський флот – набагато гірше. Ядерна зброя однаково не дасть вирішальної переваги російські армії. Це серйозний вид зброї, але наслідки будуть відчувати усі, навіть російські солдати та громадяни", – зазначив Яковенко.

Ігор Яковенко про ядерні погрози Кремля: дивитись відео

Він також додав, що рішення про запуск ядерної зброї приймає 12 головне управління міністерства оборони Росії, яке займається технічним обслуговуванням, транспортуванням і безпекою ядерного арсеналу.

Немає жодної червоної кнопки, яку Путін може "випадково" натиснути й почати ядерну війну. Офіцери цього управління добре навчені захисту від дурня – не просто від чиєїсь помилки, а від дурня, який очолює державу,

– наголосив журналіст.

Ядерні погрози Росії