У Зеленського розповіли, чи прагне Україна відновити свій ядерний потенціал
Відновлення ядерного потенціалу України не допоможе виграти цю війну. Навпаки це порушить усю ядерну структуру світу, яку Росія й без того ґвалтує.
Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. А ось Москва та Мінськ, схоже, вже підписали договір про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
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Україна має дотримуватись принципів міжнародного права
Подоляк зазначив, що доросла держава – це держава, яка грає за правилами. Україна взяла на себе певні зобов'язання. Є абсолютно чіткі домовленості між нашою країною та демократичним світом щодо того, що ми робимо; як ми робимо; як ми ставимося до ядерної зброї і так далі.
Чому нас люблять? Чому ми збільшуватимемо свою суб'єктність? Бо ми суворо дотримуємося правил поведінки в глобальному світі. Для нас існує конкретика. Є конвенційна війна. Ми в рамках міжнародного права маємо право абсолютно законно отримати будь-які види зброї. Пріоритетно отримати,
– зазначив радник голови Офісу Президента України.
Україна може закупити все що завгодно; знищувати все російське на своїй території включно з окупованою територією; включно з Кримом, щоб не було ніяких там обговорень. І це буде абсолютно підтримуватися всім світом, який дотримується міжнародного права. В цьому ми працюємо. А все інше – інформаційні провокації.
Подоляк розповів, чи прагне Україна відновити ядерний статус: дивіться відео
Ніхто не дозволить порушувати міжнародне право
Радник голови Офісу Президента України продовжив, що ніхто не дозволить порушувати міжнародне право. І ми тоді не будемо мати морального права, якщо ми будемо добровільно порушувати якісь домовленості. Ми тоді не будемо мати морального права сказати: "А давайте ви все-таки поставите на місце Росію?".
"Вона не може загрожувати не тільки Україні, але й всьому світу тим, що ламає глобальний ядерний каркас. Ставте на місце. Жорстко ставте. Не бійтеся, ми ж показали, що у цій війні не треба боятися. Треба швидко приймати відповідні рішення. Розумію, що Зеленський не клонований. Його немає в інших країнах", – наголосив Подоляк.
Він звернувся до світу робити та приймати відповідні рішення. Країни ж підписували велику кількість меморандумів, міждержавних договорів, структурних договорів, які так чи інакше описують, що треба робити в ситуації, коли одна країна демонстративно порушує ядерний статус. І знову-таки це не до України
Підкреслюю. Передача Україні ядерної зброї також не розв'язує питання глобальної ядерної безпеки,
– додав радник голови Офісу Президента України.
На його думку, це вирішують дві речі:
- Перше – зброя для України. Бо це – пришвидшена фіналізація війни.
- Друге – зброя для України. Бо це – трибунал для Росії.
Ядерні погрози Росії: останні новини
- Росія на тлі подій на Бєлгородщині вирішила вивезти ядерну зброю зі сховищ в області. Саме в місто Грайворон, де вони зберігались, зайшли військові загони.
- Дмитро Медвєдєв на тлі цих подій знову наговорив маячні про ядерну зброю. Він сказав, що чим потужнішу зброю отримує Київ, тим імовірнішим стає сценарій ядерного апокаліпсиса.
- Скабєєва ж боїться ядерки на тлі подій на Бєлгородщині. Зокрема, вона кричить, що міжнародні партнери будуть постачати ядерну зброю Києву.