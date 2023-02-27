Натяки Заходу: як Путін показав, що не буде використовувати ядерну зброю

Російський диктатор Владімір Путін не збирається використовувати ядерну зброю у війні проти України. Він послав приховані сигнали Заходу, що потрібно з ним домовлятися, але на своїх умовах.

Про це в розмові з журналістом Романом Цимбалюком розповів російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, Росія призупинила участь в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО – 24 Канал), в якому йдеться про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Але насправді в цьому документі не прописана можливість "призупинення".

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Путін не буде використовувати ядерну зброю

Як пояснив Піонтковський, одразу після цієї ж заяви Путін уточнив, що не збирається збільшувати кількість ядерних боєголовок. Тобто фактично з "призупиненням" цієї угоди нічого не змінилося.

Згодом в Росії заявили, що американці нібито готуються провести ядерні випробування. Тому окупанти готові провести аналогічні заходи, якщо США таки підуть на цей крок. Зрозуміло, що це дурниці.

Ніякого наміру проводити ядерні випробування в американців нема. Вони вже давно освоїли комп'ютерну технологію тестування боєприпасів. Фактично Путін дав сигнал Заходу, що не буде збільшувати кількість ядерних снарядів, а друге – не буде проводити ядерні випробування,

– вважає Піонтковський.

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На його думку, Путін розповідає одні речі власному народу, а представникам Заходу – зовсім інше. Останнім диктатор показує, що він не є "ядерним маніяком" і в принципі готовий домовлятися. Але він вкидає абсурдну думку, що не може програти війну в Україні, бо тоді нібито буде катастрофа.

Він хоче, щоб з ним розмовляли, і в жодному разі не допустити того, щоб він програв. Бо тоді буцімто обвалиться Росія. Україна вийде на свої кордони, а вже за ними буде територія з 11 часовими поясами з громадянською війною та ядерною зброєю. Такий заклик Путіна. Важлива зміна його концепції,

– розповів Піонтковський.

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