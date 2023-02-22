Путін повторює шлях Гітлера: як світ має відреагувати на ядерну риторику Кремля
Владімір Путін знову почав погрожувати світу ядерною зброєю. Зараз настав момент, коли західні країни не можуть більше залишати ці погрози без відповіді.
Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Зокрема, російський диктатор оголосив, що його держава призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).
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На Заході вже розуміють, що очільник Кремля готується до великої війни.
"Путін підвів світ до того, що бути "трішки вагітним" більше не можна. Потрібно дуже чітко визначатися. Світ має досвід, що робити з тими, хто втратив глузд і вирішив змінити світовий порядок", – зазначив Рибачук.
Досвід Другої світової війни
Показовим прикладом є Друга світова війна. Тоді Німеччина вирішила завоювати пів світу, а Японія підтримала Берлін і почала будувати свою імперію на Сході.
Усе закінчилося тим, що їх розгромили. Так само потрібно з Росією – розбити до кінця, а потім демілітаризувати, забрати зброю, змінити конституцію. Світ знає, що робити,
– зазначив Рибачук.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" зазначив, що противники рішучих дій щодо Росії можуть заперечити, мовляв, у часи Другої світової не було ядерного озброєння.
"Путін фактично повторив шлях Гітлера, тільки з ядерною зброєю", – наголосив Рибачук.
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Чому Захід не може далі піддаватися на ядерний шантаж
Якщо світ не буде реагувати на ядерний шантаж з боку Кремля, це означає, що провідні країни погоджуються з тим, що саме Росія, Іран, Китай та Північна Корея визначатимуть низку важливих речей, зокрема:
- що таке добро і зло;
- що таке суверенітет;
- що означає мир;
- яким має бути світовий порядок.
"Чи демократичний світ до цього готовий? Я дуже сумніваюся. Але не можна буде далі піддаватися на цей шантаж", – наголосив Рибачук.
"НАТО боїться ядерних погроз більше, ніж без'ядерна Україна"
Аналітик зазначив, що Україна у цьому питанні знову опиняється на передових позиціях. Українці вже рік знищують російських окупантів. Ба більше, як розповів Рибачук, левова частка населення України висловилася за те, щоб продовжувати боротьбу з Росією, навіть попри загрозу тактичного ядерного удару з боку Кремля.
Це дуже дивно: нам погрожують ядерною зброєю, і ми не боїмося. А НАТО, у складі якого є кілька ядерних держав, чомусь більше боїться ядерного шантажу, ніж без'ядерна Україна,
– сказав Рибачук.
Він додав, що не можна далі дозволити країні, яка має ядерну "булаву", шантажувати весь світ.
Путін призупинив участь Росії у ДСНО: коротко
- У МЗС України заявили, що Росія продовжує свій ядерний шантаж, спрямований на залякування міжнародної спільноти. Рішення Росії щодо призупинення участі в Договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь – це черговий провокаційний жест Кремля.
- У Вашингтоні прокоментували заяву Путіна про вихід з ДСНО. Держсекретар Ентоні Блінкен назвав таке рішення безвідповідальним. За його словами, попри те, що відбувається у світі, США готові говорити про відновлення угоди щодо ядерної зброї. Штати уважно спостерігатимуть за тим, "що насправді робить Росія".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надзвичайно жалкує через ініціативу Росії припинити участь в договорі. За його словами, день, коли Путін ухвалив таке рішення, ввійде в історію як кінець системи контролю над ядерним озброєнням в Європі після закінчення холодної війни.