Чи насправді Росія наважиться на ядерний удар: Мусієнко припустив, які плани у Кремля

За даними видання The New York Times, російські високопоставлені військові могли обговорювати, коли і як саме Москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Однак це ще не означає, що Росія почала безпосередню підготовку до такої атаки.

Раніше Росія не мала планів щодо ядерної зброї проти України

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що раніше в Росії просто не було розроблених планів щодо застосування тактичної ядерної зброї саме проти України.

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Тож зараз вони могли досить активно взятися за те, щоб розробити такі плани. І насамперед це пов'язано із волею політичного керівництва країни-агресорки, тобто військові, підлаштовуючись під той агресивний тренд, який задає Путін і його оточення, почали думати над такими планами.

Коли Путін озвучив безпосередньо, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, я майже впевнений, що військове керівництво почало вишукувати можливості для того, щоб пропонувати різні сценарії, як би це можна було зробити,

– зауважив Мусієнко.

Він додав, що Росія має подібні плани щодо країн Європи і проводила відповідні навчання з моделюванням завдання тактичних ядерних ударів, наприклад, з території Білорусі або з території Калінінградської області. Але щодо безпосередньо українського напрямку таких навчань не було. Єдине, що росіяни могли – це завезти тактичну ядерну зброю на територію окупованого Криму і там її зберігати.

Саме тому, можливо, й почалася активна розробка планів. Далі, за словами Мусієнка, потрібно буде спостерігати від того, чи будуть проведені Росією якісь навчання щодо спроможностей і можливостей застосування ядерної зброї, проти України, буде залежати те, чи вони дійсно вже мають якісь конкретні розроблені плани, чи вони залишилися на стадії обговорення.

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