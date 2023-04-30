"Не описати жах": лідерка Словаччини була у підвалі у Ягідному, де ворог тримав сотні цивільних

Світові лідері продовжують регулярно відвідувати Україну, та, зокрема, ті місця, де окупанти незаконно утримували людей. Так, президентка Словаччини Зузана Чапутова була в підвалі школи села Ягідного на Чернігівщині.

У п'ятницю, 28 квітня, словацька лідерка Чапутова разом з президентом Чехії Петром Павелом була в Києві, де зустрілася з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Уже наступного дня вона поділилась своїми враженнями від відвідин сумнозвісного села Ягідного, де в одній зі шкіл ворог незаконно утримував майже 400 людей.

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"Злочини проти людяності"

Зазначимо, що Чернігівщина – цей той регіон, який особливо постраждав після початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. На щастя, усіх загарбників вдалось видворити звідти уже через декілька місяців, однак наслідки окупації населених пунктів регіону Україна, вочевидь, не забуде ніколи.

Ніякими словами не описати жахи російської окупації у Ягідному – 367 людей утримували у підвалі школи. 11 з них померли. Злочини проти людяності – це свідоме рішення, щоб сіяти страх і страждання,

– йдеться у повідомленні Чапутової.

Окрім того, там зазначено, що світова спільнота просто-таки зобов'язана допомогти забезпечити справедливість, притягнувши до відповідальності окупантів за усі воєнні злочини проти України.

Терор не припиняється

Варто сказати, що терор Росії не припиняється по цей день. Власне, ми до кінця не знаємо, що роблять загарбники на тимчасово окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганських областей та у Криму. Однак, попри це, загарбники кожного дня тероризують цивільне населення вільних регіонів нашої держави, запускаючи по містах свої ракети.