Польські протестувальники розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники 22 квітня припинили блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною. Так, на пункті "Ягодин – Дорогуськ" повністю відновлено рух вантажівок.

Днями раніше польські протестувальники також розблокували КПП "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець". Також там почали пропускати вантажівки, які рухалися з України в Польщу.

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На найбільшому пункті пропуску почали рухатися вантажівки

Як повідомили у ДПСУ, рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" повністю відновлено. Так, 22 квітня о 13:00 польські фермери завершили свою акцію протесту перед КПП.

Варто наголосити, що найбільший пункт пропуску польські протестувальники блокували з 9 лютого 2024 року. Тоді фермери пропускали або по кілька автомобілів на годину, або зовсім блокували рух.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень,

– повідомили у ДПСУ.

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