Не хотів відповідати на питання: в Італії допитали капітана затонулої яхти бізнесмена Лінча

Минулого тижня біля берегів Сицилії затонула розкішна яхта, яка належить родині британського технологічного магната Майка Лінча. Капітан судна відмовився відповідати на запитання прокурорів під час допиту.

За словами прокурорів, розслідування займе багато часу. Також необхідно буде вилучити уламки судна з дна моря.

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Що відомо про розслідування аварії

У понеділок, 26 серпня, італійська прокуратура розпочала розслідування стосовно Джеймса Катфілда, 51-річного громадянина Нової Зеландії.

Капітан скористався своїм правом зберігати мовчання з двох основних причин. По-перше, він дуже виснажений. По-друге, адвокатів призначили тільки в понеділок, і для ретельного і правильного захисту нам необхідно отримати низку даних, яких у нас наразі немає,

– розповів журналістам адвокат Джованні Ріццуті.

Прокурори зазначили, що розслідування займе тривалий час і вимагатиме вилучення уламків судна з моря. Наразі яхта Bayesian перебуває на правому боці на глибині близько 50 метрів.

Нагадаємо, що Лінч і ще шестеро осіб загинули, коли яхта Bayesian під британським прапором перекинулася і затонула 19 серпня. Це сталося всього через кілька хвилин після того, як шторм накрив її під час стоянки на якорі біля північного узбережжя Сицилії.