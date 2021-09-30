Як 14 футбольних полів: лава з вулкана на Канарах охопила площу океану в 10 гектарів

Лава з вулкана на острові Ла Пальме, що на Канарах, продовжує стікати в Атлантичний океан. Станом на 30 вересня вона охопила площу у 10 гектарів.

Як розповів працівник вулканологічного інституту Involcan на Канарах Давид Кальво, наразі лава поширилася Атлантичним океаном на площу у 100 тисяч квадратних метрів.

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Така площа еквівалентна 14 футбольним полям. Кальво зазначив, що у найближчі години експерти проведуть більш точну оцінку за допомогою безпілотників. З того часу річки розплавленої породи не припиняли каскадами стікати в океан, створюючи зростаючу лавову дельту, яку Кальво назвав "фазою стабільності".

Лава продовжує текти, як водоспад, і біля основи скелі формується лавова дельта, що тягнеться на південь,

– заявили у вулканічному комітеті.

Чи є небезпека для людей

Раніше вчені попереджали, що в результаті взаємодії лави з поверхнею океану може утворитися хімічна реакція. Як наслідок – відбудеться викид в атмосферу токсичних парів, особливо соляної кислоти, яка небезпечна для дихання і дратує очі та шкіру.

Зрештою, побоювання фахівців ствердилися. Ввечері 29 вересня над островом Ла-Пальма почали формуватися токсичні хмари. Влада встановила заборонену зону навколо лави, зокрема й у морі, щоб захистити людей від потенційної небезпеки. Є ризик того, що частина берегової лінії може обвалитися.

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