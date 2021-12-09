Як у 2018 році: окупанти кажуть, що корабель ВМС України рухається в бік Керченської протоки

9 грудня 2021 , 21:18
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Джерело:

Интерфакс

Російські окупанти кажуть, що корабель ВМС України рухається в бік Керченської протоки. Мовиться про український військовий корабель "Донбас".

Відповідну інформацію повідомили виданню в Центрі громадських зв'язків ФСБ. Це трапилось 9 грудня. 

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Російські окупанти повідомили, що нібито український корабель рухається в бік Керченської протоки

Український військовий корабель "Донбас" перебуває в безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання,
– мовиться у повідомленні. 

У Центрі громадських зв'язків Федеральної служби безпеки Росії заявили, що наразі "Донбас" нібито:

  • "перебуває на відстані 18 морських миль до Керченської протоки;
  • вимоги змінити курс не виконує;
  • вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання".

Окрім того, російські ЗМІ повідомили про перебіг ситуації, зокрема, що:

  • "за даними російської спецслужби, нібито вранці 9 грудня український корабель "Донбас" знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки";
  • заявок на проходження  Керч-Єнікальським каналом українська сторона нібито не подавала;
  • о 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою".

Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує,
– написали російські ЗМІ. 

У Центрі громадських зв'язків ФСБ запевнили, що нібито "дії корабля створюють загрозу безпеці мореплавання". 

Коротко про захоплення українських кораблів Росією в 2018 році

  • 25 листопада 2018 року кораблі Військово‑Морських сил України здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря. Зокрема мовиться про два українські малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу".
  • При підході до Керченської протоки прикордонні катери Росії напали й захопили українські кораблі та наших моряків. Це була відверта агресія зі сторони Росії. 
  • Через це у травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію та зобов'язав негайно звільнити моряків та повернути кораблі.
  • Проте тільки у вересні 2019 року моряки змогли повернутись додому. І тільки 18 листопада 2019 року, майже через рік, Росія повернула Україні захоплені кораблі. Детальніше про інцидент у Керченській протоці читайте за посиланням

Чому Росія вирішила повернути кораблі – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська