Як у 2018 році: окупанти кажуть, що корабель ВМС України рухається в бік Керченської протоки

Російські окупанти кажуть, що корабель ВМС України рухається в бік Керченської протоки. Мовиться про український військовий корабель "Донбас".

Відповідну інформацію повідомили виданню в Центрі громадських зв'язків ФСБ. Це трапилось 9 грудня.

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Російські окупанти повідомили, що нібито український корабель рухається в бік Керченської протоки

Український військовий корабель "Донбас" перебуває в безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання,

– мовиться у повідомленні.

У Центрі громадських зв'язків Федеральної служби безпеки Росії заявили, що наразі "Донбас" нібито:

"перебуває на відстані 18 морських миль до Керченської протоки;

вимоги змінити курс не виконує;

вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання".

Окрім того, російські ЗМІ повідомили про перебіг ситуації, зокрема, що:

"за даними російської спецслужби, нібито вранці 9 грудня український корабель "Донбас" знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки";

заявок на проходження Керч-Єнікальським каналом українська сторона нібито не подавала;

о 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою".

Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує,

– написали російські ЗМІ.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ запевнили, що нібито "дії корабля створюють загрозу безпеці мореплавання".

Коротко про захоплення українських кораблів Росією в 2018 році

25 листопада 2018 року кораблі Військово‑Морських сил України здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря. Зокрема мовиться про два українські малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу".

При підході до Керченської протоки прикордонні катери Росії напали й захопили українські кораблі та наших моряків. Це була відверта агресія зі сторони Росії.

Через це у травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію та зобов'язав негайно звільнити моряків та повернути кораблі.

Проте тільки у вересні 2019 року моряки змогли повернутись додому. І тільки 18 листопада 2019 року, майже через рік, Росія повернула Україні захоплені кораблі. Детальніше про інцидент у Керченській протоці читайте за посиланням.

Чому Росія вирішила повернути кораблі – дивіться відео