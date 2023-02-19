Такого не побачиш в кіно: вражаючі кадри роботи бронетехніки 93 бригади
Джерело:Міноборони України
Найгарячішою точкою на лінії фронту залишається Бахмутський напрямок. Водночас ЗСУ не втомлюються демонструвати міць та щодня ліквідовують окупантів на цій ділянці фронту. Підтвердження цьому – ролики, що активно поширюються мережею.
Зауважимо, що станом на 19 лютого відомо про 142 860 ліквідованих окупантів. Окрім того, Міноборони опублікувало відео, на якому показані приголомшливі кадри роботи БМП-2 різних підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр.
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ЗСУ продовжують стояти на обороні Бахмута
У підписі до відео йдеться про те, що Збройні Сили виконують надзвичайно складну, але вкрай потрібну роботу. Окремо там відзначені заслуги бронегруп.
Нині на Бахмутському напрямку бронегрупи відіграють визначну роль у підтримці піхоти. Це складна і надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогу впритул,
– зазначено у повідомленні.
Як 93 окрема механізована бригада Холодний Яр дає відсіч окупантам: дивіться відео МО
Що потрібно знати про бронегрупи
До складу таких груп можуть входити декілька танків, а також БМП і БТР, однак, як правило, без десанту.
Джерело: buklib.net
Втрати Росії з кожним днем зростають
- У Генеральному штабі ввечері 19 лютого повідомили, що ЗСУ за минулу добу збили російський штурмовик Су-25, 2 безпілотних літальних апарати "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3".
- Окрім того, Авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження загарбників та ще 7 ударів – по ЗРК ворога на вогневих позиціях.
- Слід згадати також про невдачу, яка спіткала путінських вояків у Бердянську в Запорізькій області. Власне, у міській раді констатували, що на базі відпочинку, де ворог облаштував шпиталь, спалахнула масштабна пожежа.