"Як в Афганістані": у США ведучий радить українцям заздалегідь виїхати з країни

Ведучий американського телеканалу CTV Comedy Channel порівняв ситуацію в Україні із подіями в Афганістані. Тревор Ноа порадив українцям заздалегідь придумати план евакуації.

Журналіст вважає, що в Україні ситуація може бути схожою до того, що трапилося влітку 2021 року в Афганістані. Тоді після захоплення влади бойовиками "Талібану" населення масово намагалося втекти з країни.

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Дивлячись на те, як це було в Афганістані, купив би квиток на евакуаційний рейс,

– заявив Ноа.

Чому таке порівняння недоречне

Американські військові 20 років тренували та оснащували афганську армію. Однак після того, як іноземці покинули країну, афганські бійці відчули себе "незахищеними та вразливими", розповів DW кабульський експерт з питань безпеки Мохаммад Шафік Хамдам. Попри мільярди доларів вкладень в афганців, вони так і не змогли стати сильним військом. Це пов'язують із деморалізацією та корупцією.

Водночас ситуація в Україні зовсім інша. За 8 років війни на Сході наші Збройні сили стали потужним військом. Вони навіть потрапили на 25 місце у рейтингу найсильніших армій світу. Ба більше, командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк переконаний, що пів мільйона українців, які втратили рідних чи дім через війну, готові "голими руками розривати росіян на шматки".

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.