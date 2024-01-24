Арестовича запитали, як він зміг виїхати з України: що він відповів

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович зараз перебуває в Нью-Йорку, США. За його словами, він проживає у квартирі у центрі американського міста. Однак українців дуже цікавить, як він зміг покинути Україну.

У новому інтерв'ю Олексію Арестовичу поставили запитання, як та чому він виїхав за кордон. Ексрадник намагався жартувати та постійно ухилявся від відповіді, передає 24 Канал.

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"З депутатських груп або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПС України запитання: "Як виїхав Арестович?" Відповідь ДПС опублікували у соціальних мережах. Там було написано: "Державна таємниця", – посміявся він.

Блогерка Анна Олицька намагалась отримати правдиву відповідь. Тому вона спробувала уточнити: "Тобто пояснення не буде? Як волонтер, як політичний діяч чи з якоюсь місією? Чи як батько трьох дітей? Але я ж знаю, що старшій доньці вже 19 років". На своє запитання вона отримала лаконічну відповідь.

Якось виїхав. Законно, звісно. На кордоні проблем не було,

– заявив Арестович.

Політик запевнив, що у США він перебуває як "незалежний експерт з українського питання". За його словами, його діяльність "мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги".

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