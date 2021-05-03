Як Байден змінив США: міграційні пом'якшення та "прибирання" за Трампом

Президент Байден швидко почав втілювати обіцянки в життя після інавгурації 20 січня. Вже підписаний закон про допомогу в боротьбі з COVID-19 на суму майже 2 трлн доларів США, а підписаних указів вже більше ніж у трьох його попередників.

Адміністрація, що досягає свого, але не всюди

Вже введено 200 млн доз вакцини проти коронавірусу, а сама можливість вже відкрита для всіх, хто старший 16 років. І це сталося в рамках ста днів. Безробіття падає, нові заяви про втрату роботи теж зменшуються в кількості (мінімум за час пандемії). Школи знову відкриваються для навчання. Родини та діти повертаються до подоби нормального життя. Що вдалося зробити за 100 днів, зібрало видання CNN.

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Твіти замінені щоденними пресбрифінгами, а у Кабінет повернулися шановані експерти. Разючий контраст з часами Дональда Трампа. Перші 100 днів були присвячені зупинці політик Трампа або їхньому розвороту на 180 градусів. В основному це стосувалося міграції (10 змін, два нових укази) та економіки (3 розвороти, 4 нових укази).

Президент Байден підписує укази / Фото ABC4 Utah

Галузь нацбезпеки була запущена наново 5-ма новими політиками. По COVID-19 вдарили 13-ма! Щоправда, двосторонню підтримку та єдність він поки не здобув. Жоден республіканець не проголосував за закон про допомогу через коронавірус, навіть деякі демократи виступали проти деяких ініціатив президента (іміграція, виборчі права, інфраструктурний пакет).

Байден випустив багато планів, що він планує зробити на посаді. Але реальність була іншою, вона почалася з потоку дітей без родичів на південному кордоні. У деяких випадках, його підхід змінювався через обставини. Нижче коротко про кожну галузь і що вдалося зробити за 100 днів.

Пандемія коронавірусу

Після провальних дій Трампа Байден з командою обіцяв вакцинувати 100 млн людей за 100 днів. Вдалося навіть швидше: до середини березня, за 40 днів раніше дедлайну. 200 млн доз були пройдені 21 квітня – за тиждень до оновленого терміну. Щоб досягти цього, Байден активував Акт Оборонного Виробництва (Defense Production Act – 24) для компаній Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson.

Конкуренти мали працювати разом. США також придбали сотні млн доз вакцини додатково. Наразі, потужностей достатньо, щоб вакцинувати всіх дорослих американців однією дозою до кінця травня. Для більшої доступності, багато аптек стали центрами вакцинації. По всій країні постали федеральні центри щеплень, де це робила армія.

Вакцину можуть ввести майже всі лікарі, включаючи дантистів, парамедиків та інших. Для вразливих груп населення та старших людей був організований спецтранспорт. Для всього цього прийняли План Рятування Америки (American Rescue Plan – 24). 1,9 трлн доларів були в тому числі для посилення вакцинації.

Адміністрація навіть перевиконала обіцянку щодо щеплень американців / Фото NPR

Ще 4 млн доларів США будуть виділені для глобального розподілу вакцини через програму COVAX. Медики та галузеві експерти тепер приймають рішення, обіймають посади та радять, що робити.

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Антоніо Фаучі, давній директор Національного Інституту алергійних та інфекційних хвороб, продовжив працювати головним медичним радником. Трамп, нагадаємо, хотів його звільнити і всіляко принижував. Директор Офісу техніки та науки у Білому Домі був піднятий до рівня члена Кабінету. Брифінги за участю топ-експертів та посадовців на тему COVID-19 стали регулярними.

Економічне відновлення

Вдалося

За кілька днів до інавгурації Байден попрохав Конгрес підтримати пакет допомоги американцям. Він складався з: виплат для безробітних, чеків для стимулювання, підтримки малого бізнесу та грошей для безпечного відкриття шкіл. Власне, це був згаданий вище "план порятунку".

Адміністрація виплатила вже 160 млн чеків вартістю 1400 доларів кожен. Для тих, хто заробляє менш як 150 тисяч доларів, передбачена податкова пауза.

Державні освітні установи отримали 80 млрд доларів допомоги, а 39 млрд пішли для установ догляду за дітьми у штатах. Щотижневі виплати тим, хто втратив роботу були збільшені з часом ще на 300 доларів США. Дві ключові програми у цій царині продовжені до кінця вересня.

Допомога продовжує надходити, але ще не всюди/ Скріншот KHOU

Пакет забезпечує 350 млрд доларів штатам, місцевим органам влади, територіям та племенам. Збільшує на 15% пільги на продовольчі талони до вересня, підтримує мільярдами доларів власників житла та орендарів, яким складно сплатити ренту.

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Податковий кредит на дитину тепер збільшений та продовжений на рік, що дає змогу більшій кількості батьків з низьким рівнем прибутку отримати його. У пакет також увійшли: допомога з продуктами, продовження мораторію на виселення та призупинення виплат студентських боргів та нарахування відсотків.

Проблемний напрямок

З іншого боку, нова програма грантів для проблемних ресторанів поки не розпочата. Це саме стосується театрів та музичних сцен. Втім, гроші йдуть через дві інші програми: захисту заробітної плати та позик під час стихійних лих.

Успіхи не без проблем Конгрес трохи обрізав Байдену крила: чеки стимулювання були видані лише родинам, які заробляють менше 200 тисяч доларів на рік, допомога по безробіттю була трохи зменшена, мінімальна зарплатня зросла лише до 15 доларів на годину.

Адміністрація Байдена стикається з проблемами щодо малозабезпечених дітей, які втратили безкоштовне або пільгове харчування у школі. Оскільки вони навчаються дистанційно. Попри зусилля Міністерства сільского господарства, мільйони дітей все ще чекають. Це не кажучи про їхніх батьків, які ще чекають на затверджені штатами гроші.

Іміграція

Вдалося

Кілька указів Байдена були спрямовані на зупинку або розворот жорсткої іміграційної політики Трампа. У тому числі перестали діяти заборони на поїздки (так званий "мусульманський бан" – 24) до США. Програма DACA відкладених дій для вже прибулих в країну дітей була зміцнена (так званих Dreamers – 24).

Робоча група для розшуку та воз'єднання сімей почала роботу. Оскільки однією з головних ідей Трампа було розділення родин на кордоні і все ще"Нульова толерантність" республіканців потроху відходить у минуле, хоча проблеми на кордоні залишаються.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою було зупинене, надзвичайна ситуація, яка дозволяла її фінансувати з додаткових коштів, була скасована. Люди з ЛГБТІ+, біженцям та шукачам притулку тепер мають надавати рівні права.

Питання міграції, законної та ні, залишається чи не найгострішим / Колаж CNN

Політика "Залишайтесь в Мексиці" теж була зупинена. Вона передбачала, що шукачі притулку мали залишатися в Мексиці, поки в США розглядають їхню справу. Це створювало ризик викрадення, пограбування чи навіть вбивства. Тепер поступовий в'їзд мігрантів дозволений, але все не так просто.

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Що стосується легальної міграції, то Байден підписав указ про відновлення робочої групи Нових Американців. Рішення Трампа про державний збір за використання державних послуг (наприклад, медичних, житлових або на їжу) було скасовано. Воно дуже било у першу чергу по бідним імігрантам. Байден закликав переглянути сам збір.

Проблемний напрямок

Наплив мігрантів настільки великий, що прикордонна служба не справляється (попри те, що Байден каже про взяту під контроль ситуацію – 24). Соціальна служба довго шукає дітям нові родини або притулки.

Довелося відкривати 11 нових тимчасових закладів, бо прикордонні пункти утримування більше походять на в'язницю. Віцепрезидентка Камала Гарріс має поїхати у Центральну Америку, особливо у Мексику та Гватемалу. Тож ця проблема все ще потребує втручання та вирішення.

З кількістю імігрантів, яких США можуть прийняти, виник скандал. Спочатку, Білий Дом сказав, шокуючи всіх, що обмеження Трампа залишаться в силі – лише 15 тисяч в рік. Нова межа буде встановлена до 15 травня, але це було досягнуто після критики адміністрації.

Зовнішня політика

Після вступу на посаду Байден зосередився на трьох країнах: Росія, Іран та Афганістан. Після 20 років найдовшої війни в історії Америки, новий президент пообіцяв вивести війська з Афганістану. І процес вже почався, має закінчитись до 11 вересня 2021. Мала кількість солдатів залишиться лише для захисту посольства.

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Афганістан і надалі отримуватиме дипломатичну та гуманітарну підтримку, спрямовану на досягнення миру. Щодо Ірану, то США намагається повернутись до ядерної угоди (вона ж СВПД – 24) з якої Трамп пішов у 2018 році. У квітні відновились перемовини у Відні, але прогрес поки що маленький.

Іранські розбіжності Тегеран бажає зняття всіх санкцій, на що Вашингтон поки піти не може. Іранці підняли збагачення урану до 60%, що вже дуже близько до бойового рівня у 90%. Держдеп називає Відень лише "першим кроком на довгому шляху", але через вибори вже у червні, в Ірану нема стільки часу.

Одночасно, адміністрація Байдена видала серйозні санкції проти РФ за спробу хакерства держустанов через компанію SolarWinds, втручання у вибори 2020 року та окупацію і "суворі порушення прав людини" у Криму.

Конфлікт з Москвою лише загострюється / Фото International Financial Law Review

Десять дипломатів та розвідників Росії були вислані з США. Через дії у відповідь, персонал посольства США в РФ зменшився настільки, що довелося зупинити видачу віз (крім дипломатичних). Фінансові установи США тепер не можуть купувати державний борг Росії. Байден також запропонував Путіну зустріч.

Подальші кроки адміністрації

У березні 2021 Байден презентував план оновлення інфраструктури та переходу до зеленої енергетики та кількох інших речей.

2 трлн доларів США мають піти на ремонт мостів, доріг, поїздів, широкосмугового зв'язку, аеропортів, водних артерій та портів. Додаткові 1,8 трлн доларів для освіти, догляду за дітьми, оплачувані сімейні відпустки. Державні коледжі пропонується зробити безкоштовними на перші два роки.