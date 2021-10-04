Як у Білорусі і Туркменістані, – опозиціонер розповів про протести у Грузії

Сотні людей зібралися біля тюрми в Руставі з вимогою звільнити Міхеіла Саакашвілі. Також вони виступають проти влади, яка, як вважають грузини, є нелегітимною.

Попри фальсифікації та залякування, люди продовжують боротися. Про акції протестів у Грузії розповів в ефірі 24 каналу соратник експрезидента Грузії і один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе.

Варто прочитати Арешт Саакашвілі порадував тільки Путіна і олігарха Іванішвілі, – грузинський опозиціонер

Барамідзе: Ми продовжимо боротьбу

Він пояснив, що в жодному великому місті режим Бідзіна Іванішвілі не зміг перейти межу 40%. Тому у великих містах відбуватиметься другий тур.

Це (ситуація – 24 канал) схоже на Білорусь і Туркменістан. На жаль, я змушений це говорити,

– наголосив Барамідзе.

За його словами, грузинський народ вийшов і показав, що не підтримує таку владу. Люди збираються ставити намети і, ймовірно, залишатись на ніч.

"Ми продовжимо боротьбу за звільнення нашої країни та Саакашвілі", – сказав опозиціонер.

Протести за звільнення Саакашвілі: що відомо

Мітингувальники зібрались біля фортеці Руставі, куди помістили Саакашвілі після арешту.

Люди з'їхались з різних регіонів Грузії.

Протестувальники в руках тримають плакати з написами "Ні політичному переслідуванню!", "Свободу Михеілу Саакашвілі" тощо.

Найголовніша боротьба, як вважає Барамідзе, відбудеться у другому турі виборів – 30 жовтня.

Опозиціонер розповів про протести у Грузії: дивіться відео